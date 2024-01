Schroders kooperiert mit HSBC für neuen Multi-Asset-Income-Fund

Schroders hat einen neuen Multi-Asset-Income-Fonds ins Leben gerufen, der ab heute weltweit exklusiv von Kund:innen in Asien, Europa und dem Nahen Osten von HSBC Global Private Banking and Wealth gezeichnet werden kann.

Der Fonds reflektiert die Bedürfnisse eines neuen Zeitalters mit hoher Inflation und hohen Zinsen und trägt der Erkenntnis von HSBC und Schroders Rechnung, dass erfolgreiche Investments nun einen im Vergleich zum vorangegangenen Jahrzehnt gut diversifizierten und so flexibel wie möglichen Investmentansatz erfordern.

Der Schroder ISF Dynamic Income („der Fonds“) zielt darauf ab, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Assets weltweit, einschließlich Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und alternativen Anlagen wie Wandelanleihen, verbrieften Schuldtiteln, ILS-Papieren und Schwellenländeranleihen, attraktive und beständige Erträge zu liefern. Zudem strebt der Fonds weiteres Kapitalwachstum durch thematische Investments und regelmäßige Ertragskomponenten an, um so unabhängiger von Schwankungen an den Märkten zu sein.

Damit der Fonds weltweit attraktive Chancen nutzen kann, wird der Fonds von Remi Olu-Pitan, Head of Multi-Asset Growth and Income von Schroders, und Dorian Carrell, Head of Multi-Asset-Income aktiv gemanagt. Der Fonds wird zudem ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR[1] berücksichtigen.

Der Schroder ISF Dynamic Income vereint den Anspruch von HSBC Global Private Banking and Wealth, sich auf qualitativ hochwertige Vermögenswerte mit stabilen Erträgen zu fokussieren, um so den Anleger:innen zum derzeitigen Marktniveau einen Einstiegspunkt und die Möglichkeit zu Diversifizierung zu bieten.

Peter Harrison, Group Chief Executive Officer bei Schroders, sagt: „Was im letzten Jahrzehnt funktioniert hat, wird im nächsten Jahrzehnt für Anleger:innen, die auf der Suche nach Einkommen und Kapitalwachstum sind, möglicherweise nicht mehr funktionieren. In einer Welt mit erhöhter Inflation und hohen Zinssätzen muss das Kapital der Anleger:innen härter arbeiten.

Durch die Kombination der umfassenden Anlageexpertise von Schroders mit dem starken Vertriebsnetz von HSBC bietet der Schroder ISF Dynamic Income den Kunden von HSBC Global Private Banking and Wealth eine differenzierte Investmentmöglichkeit, die kontinuierliche Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt.“

Lavanya Chari, Global Head of Investments and Wealth Solutions bei HSBC Global Private Banking & Wealth, sagt: „Wir freuen uns, unser Programm zur Auflegung globaler Fonds nun mit einer von Schroders aktiv verwalteten Investmentoption, die unseren Kund:innen den Zugang zu einer Reihe von Assetklassen auf den globalen Märkten ermöglicht, fortzusetzen. Ein diversifizierter Investmentansatz eröffnet unseren Kund:innen die Option, über verschiedene Marktzyklen hinweg investiert zu bleiben. Dieser Fonds ergänzt unser bestehendes starkes Fondsangebot und bietet unseren Kund:innen eine zusätzliche Option, kurzfristig verfügbare Mittel in ihren Portfolios so zu investieren, dass sie Erträge bringen.“