„Sicher verwahrt: Worauf es bei Wertsachen und Versicherungsschutz ankommt“

Schmuck in der Schublade, die geerbte Uhr im Schrank: Solange nichts passiert, hinterfragt kaum jemand die Aufbewahrung seiner Wertsachen. Dabei lohnt sich der Blick auf Sicherheit und Versicherungsschutz. Vor allem, wenn sich Werte über Jahre verändert haben.

Manche unserer wertvollsten Besitztümer begleiten uns über Jahrzehnte. Was sie uns wert sind, steht außer Frage. Wie wir sie schützen, dagegen selten im Mittelpunkt. Die geerbte Uhr liegt im Schrank, der Schmuck in einer Schublade und wichtige Dokumente im Arbeitszimmer. Dort sind sie gut verstaut - zumindest gehen wir davon aus. Wie trügerisch diese Sicherheit sein kann, zeigt sich mitunter erst nach einem Einbruch, wenn neben materiellen Werten auch persönliche Erinnerungsstücke fehlen, die sich nicht ersetzen lassen.

Während sich der finanzielle Schaden häufig zumindest teilweise versichern lässt, sind persönliche Erbstücke und Erinnerungsstücke oft unwiederbringlich verloren. Umso wichtiger ist es, sich rechtzeitig mit ihrer Aufbewahrung zu beschäftigen. Was sollte im Alltag jederzeit verfügbar sein? Und was wäre an einem anderen Ort besser geschützt?

Nicht der Wert allein entscheidet

Nicht jeder wertvolle Gegenstand muss zwangsläufig hinter einer schweren Tresortür liegen. Was regelmäßig benötigt wird, sollte leicht zugänglich bleiben. Bei besonders wertvollen oder selten genutzten Besitztümern kann eine externe Verwahrung hingegen sinnvoll sein. Für die Entscheidung sind vor allem drei Fragen wichtig: Wie häufig benötige ich den Gegenstand? Welchen finanziellen oder persönlichen Wert hat er für mich? Und wie gut ist er bislang geschützt?

Dabei sollte der persönliche Wert nicht unterschätzt werden. Ein seltenes Sammlerstück, die Uhr des Großvaters oder das erste Ultraschallbild des eigenen Kindes können eine Bedeutung haben, die weit über ihren materiellen Wert hinausgeht. Eine Versicherung mag den materiellen Schaden ersetzen, den verlorenen Gegenstand bringt sie jedoch nicht zurück. Der Marktwert allein ist deshalb kein ausreichender Maßstab für die Wahl des Aufbewahrungsortes.

Sicherheit beginnt beim richtigen Aufbewahrungsort

Wer Wertsachen zu Hause verwahrt, kann jederzeit darauf zugreifen. Ein hochwertiger Heimtresor bietet zusätzlichen Schutz, setzt allerdings eine entsprechende Investition und fachgerechte Installation voraus. Auch die Hausrat- oder Wertsachenversicherung sollte geprüft werden, insbesondere im Hinblick auf Entschädigungsgrenzen und besondere Aufbewahrungsvorgaben.

Professionell betriebene Tresorräume verfügen dagegen über ein mehrstufiges Sicherheitskonzept. Bauliche Schutzmaßnahmen, kontrollierte Zugangsverfahren sowie Alarm- und Überwachungstechnik greifen dabei ineinander. Bei der externen Verwahrung denken viele zunächst an eine Bank. Doch Kreditinstitute ziehen sich zunehmend aus dem Schließfachgeschäft zurück, reduzieren ihre Kapazitäten oder verweisen Kunden an spezialisierte Anbieter. Diese übernehmen teilweise bestehende Tresorräume, modernisieren deren Sicherheitstechnik und führen die Standorte weiter.

Ob Bank oder unabhängiger Anbieter, entscheidend sind die konkreten Leistungen. Wie ist der Zugang geregelt? Welche Sicherheitsvorkehrungen bestehen? Und wie ist der Inhalt versichert? Wer diese Fragen vor Vertragsabschluss klärt, kann die Angebote besser vergleichen.

Wenn der Wert steigt, sollte der Schutz mitwachsen

Ein Schließfach bietet ein hohes Maß an Sicherheit. Wie der Inhalt versichert ist, hängt jedoch vom jeweiligen Anbieter und Vertrag ab. Deshalb lohnt es sich, nicht nur auf die enthaltene Versicherungssumme zu achten, sondern auch darauf, ob sie dem tatsächlichen Wert der eingelagerten Gegenstände entspricht.

Gerade bei Edelmetallen kann sich dieser Wert über die Jahre erheblich verändern. Wer beispielsweise vor längerer Zeit Gold eingelagert hat, besitzt heute möglicherweise Werte, die über die ursprünglich vereinbarte Versicherungssumme hinausgehen. Auch bei Schmuck, Uhren oder Sammlerstücken kann eine Neubewertung sinnvoll sein. Der Versicherungsschutz sollte deshalb regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Denn was zum Zeitpunkt der Einlagerung ausreichend war, muss es einige Jahre später nicht mehr sein.

Gut dokumentiert ist besser abgesichert

Ob zu Hause oder im Schließfach: Wer seine Wertsachen schützen möchte, sollte auch deren Wert und Besitz dokumentieren. Denn im Schadensfall reicht es nicht aus, zu wissen, was verloren gegangen ist. Gegenüber der Versicherung muss sich auch nachvollziehbar belegen lassen, welche Gegenstände betroffen sind und welchen Wert sie hatten.

Deshalb empfiehlt es sich, frühzeitig eine Bestandsaufnahme zu machen und wichtige Nachweise zusammenzutragen. Dazu gehören Fotos, Kaufbelege und bei besonders wertvollen Gegenständen auch aktuelle Wertgutachten. Gerade bei Erbstücken fehlen häufig die ursprünglichen Rechnungen. Eine professionelle Bewertung kann dann helfen, den aktuellen Wert festzuhalten. Bei hochwertigen Gegenständen ist es zudem ratsam, vorhandene Gutachten von Zeit zu Zeit aktualisieren zu lassen.

Eine einfache Bestandsliste schafft Überblick: Was ist vorhanden, wo befindet es sich und welche Nachweise liegen vor? Diese Unterlagen sollten selbst sicher und möglichst getrennt von den erfassten Gegenständen aufbewahrt werden.

Der Aufwand ist überschaubar, der Nutzen im Ernstfall erheblich. Wer seinen Besitz frühzeitig dokumentiert, kann Schäden leichter nachweisen und die Abwicklung mit der Versicherung vereinfachen.

Eine Frage der Wertschätzung

Safe … oder nicht Safe? Schmuck und Uhren Vor allem hochwertige Stücke, die nur gelegentlich getragen werden. Gold, Münzen und Edelmetalle Wenn sie langfristig gehalten werden und kein regelmäßiger Zugriff notwendig ist. Erbstücke und Erinnerungsstücke Gegenstände mit hohem emotionalem Wert, die sich nicht ersetzen lassen. Wichtige Originaldokumente Urkunden oder andere Unterlagen, die langfristig erhalten bleiben sollen und nicht kurzfristig benötigt werden. Datenträger und Sicherungskopien Back-ups wichtiger digitaler Dokumente können getrennt vom Originalbestand verwahrt werden.

Grundsätzlich gilt: Nicht der finanzielle Wert allein entscheidet. Auch Zugriff, emotionale Bedeutung, Versicherungsschutz und vorhandene Nachweise sollten bei der Wahl des Aufbewahrungsortes berücksichtigt werden.

Autorin Vera Nonn ist Geschäftsführerin Deutschland bei Citysafes, Europas größtem unabhängigen Anbieter von Schließfächern