Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Schadenregulierung sticht Preis: Was Kunden wirklich erwarten

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Ranking, Rating, Hand mit Daumen nach oben positive Emotion Smiley-Symbol und 5 Sterne mit Kopie Raum. Emotionale Smiley-Gesichter zeigen ausgezeichnete Zufriedenheit. Bewertung sehr beeindruckt. Kundenservice und Zufriedenheit Konzept
Foto: Smarterpix
Im konkreten Leistungsfall entscheidet vor allem, wie zuverlässig und zügig ein Versicherer reguliert.

Günstige Beiträge prägen das Image vieler Versicherer. Entscheidend für die Kundenzufriedenheit ist jedoch etwas anderes: die Qualität der Schadenregulierung. Eine aktuelle Untersuchung von Sirius Campus zeigt, worauf Versicherte tatsächlich Wert legen.

Die Qualität der Schadenregulierung ist aus Kundensicht das zentrale Leistungsmerkmal einer Versicherung. 85 Prozent der Befragten bewerten sie als „äußerst wichtig“ oder „sehr wichtig“, für 30 Prozent ist sie sogar das wichtigste Kriterium überhaupt. Damit liegt sie deutlich vor Produktmerkmalen, Beratung und Service.

Zwar nennen viele Kunden spontan günstige Beiträge und ein Gefühl von Schutz und Sicherheit als grundlegende Erwartungen. Eine vertiefte Analyse zeigt jedoch: Im konkreten Leistungsfall entscheidet vor allem, wie zuverlässig und zügig ein Versicherer reguliert. Vollständige und schnelle Bezahlung sowie gute Erreichbarkeit im Schadenfall stehen an erster Stelle.

Das könnte Sie auch interessieren:

Neben einer vollständigen und schnellen Zahlung erwarten Versicherte eine rasche Regulierungszusage, Kulanz wenn nötig sowie eine zügige Reparatur oder Neuanschaffung des beschädigten Gegenstands. Besonders für ältere Kunden ist die Erreichbarkeit im Schadenfall wichtiger als die vollständige Regulierung. Das unmittelbare Sicherheitsgefühl und ein erreichbarer Ansprechpartner stehen für sie noch vor der eigentlichen Auszahlung.

Grundlage der Untersuchung „Kundenanforderungen und -begeisterung“ sind 1.808 repräsentative Online-Interviews unter 18- bis 69-jährigen Versicherungsentscheidern und -mitentscheidern im August und September 2025.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/schadenregulierung-sticht-preis-was-kunden-wirklich-erwarten-712332/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.