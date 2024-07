Mediolanum International Funds: „Sub Advisory bietet die besten Lösungen für Finanzberater“

Mediolanum International Funds hat vor kurzem zwei Artikel 9-Fonds aufgelegt: Mediolanum Best Brands Green Building Evolution und Mediolanum Best Brands Global Sustainable Bond. Was steckt hinter diesen Produkten und ist der Privatanlegermarkt wirklich bereit für Artikel-9-Produkte?Pietribiasi: Bei MIFL beobachten wir ständig neue Trends und stellen fest, dass der Markt für nachhaltige Immobilien wächst und mittel- und langfristig eine hervorragende Anlagemöglichkeit darstellt. Der Bausektor, der wesentlich zu den CO2-Emissionen und der Ineffizienz der Ressourcen beiträgt, wird sich im Rahmen des Green Deal der EU verändern müssen – eine Veränderung, die der Mediolanum Best Brands Green Building Evolution Fonds nutzen soll. Unser Investmentteam hat Robeco und Schroders, zwei führende Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Immobilieninvestitionen, ausgewählt, um eine diversifizierte Anlagelösung im Bereich Green Building anzubieten.

Ein weiterer Trend ist das wachsende Interesse der Anleger an grünen Fonds, insbesondere angesichts der sich entwickelnden SFDR-Vorschriften und der Einstufung grüner Fonds als Artikel 8 und 9. Der Mediolanum Best Brands Global Sustainable Bond Fund bringt die finanziellen Ziele der Kunden mit ihren persönlichen Werten in Einklang, indem er in soziale und grüne Anleihen investiert und von den derzeit attraktiven Anleiherenditen profitiert. Der von Morgan Stanley Calvert verwaltete Fonds konzentriert sich auf nachhaltige Wertpapiere, einschließlich grüner, sozialer und nachhaltiger Anleihen, und ist gemäß den EU-Vorschriften als Artikel 9 eingestuft. Obwohl Artikel-9-Fonds noch einen kleinen Teil des Marktes ausmachen (3,4 % des Vermögens und 5 % der neu aufgelegten Fonds), wächst das Interesse, da die Anleger versuchen, ihr Kapital zu vermehren und gleichzeitig eine positive Wirkung zu erzielen.

Das Thema ESG scheint derzeit aus dem Fokus der Anleger gerückt zu sein. Sehen Sie das auch so? Was braucht es, um ein Comeback zu feiern?

Pietribiasi: Unserer Ansicht nach ist die Dynamik in Sachen Nachhaltigkeit nach wie vor groß: Staaten verpflichten sich zu CO2-Zielen und staatliche Anreize wie der europäische Green Deal oder der Inflation Reduction Act in den USA. Die Rolle von Vermögensverwaltern, Versicherern und Banken bleibt entscheidend, um diese Ziele zu erreichen, und die Nachfrage nach Artikel-9-Fonds wird anhalten. Es gab jedoch Faktoren, die den Fokus entgleisen ließen: falsche Vorstellungen darüber, dass ESG-Kriterien zu besseren Renditen führen, mangelnde Klarheit bei der Allokation von ESG-Strategien und hohe Konzentrationsrisiken, die zu einer schlechten Performance führten, sowie Vorfälle von Greenwashing, Greenbleaching und Greenhushing. Bei unseren nachhaltigen Anlagen konzentrieren wir uns auf Firmen, die zur Erreichung der staatlichen Nachhaltigkeitsziele beitragen und von den strukturellen Trends profitieren, in die Regierungen und Institutionen am meisten investieren. Sie werden das künftige Wirtschaftswachstum vorantreiben und gleichzeitig positive Auswirkungen erzeugen.

Was sind Ihrer Meinung nach derzeit die größten Trends im Bereich ESG?

Pietribiasi: Der größte Trend wird von den Regulierungsbehörden vorangetrieben. Was noch fehlt, ist die Einheitlichkeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten und den Investmentmanagern. Dies würde die Transparenz und Vergleichbarkeit erhöhen und den Anlegern helfen zu verstehen, welche Fonds die besten Renditen und positive Klimaauswirkungen, wie beispielsweise Netto-Null-Ziele, erzielen. Die Branche wird weiterhin Strategien verfeinern und Produkte zwischen Artikel 8 und 9 neu klassifizieren. Wir streben eine Vorreiterrolle bei transparenten Strategien an, insbesondere bei unseren Artikel-9-Fonds, damit die Anleger verstehen, wie die Renditen erzielt werden und wie die Strategien zu einer besseren Welt beitragen.

Passive Produkte gewinnen immer mehr Marktanteile, insbesondere in den USA, und übertreffen bereits größtenteils die Vermögenswerte aktiver Fonds. Ist eine ähnliche Entwicklung in Europa zu erwarten und wie gehen Sie bei Mediolanum damit um?

Pietribiasi: ETFs sind aufgrund ihrer geringen Kosten und ihrer Attraktivität für Privatanleger sehr beliebt. Angesichts der Marktvolatilität und der raschen Rotation von Sektoren und Anlagestilen schafft ein aktives Management jedoch mehr Wert für die Anleger. ETFs müssen den Index nachbilden und können sich nicht schnell an Veränderungen anpassen. Wir glauben an eine Multi-Manager-Lösung, die die besten aktiven Manager, die auf ihre spezifischen Strategien spezialisiert sind, mit unterschiedlichen Anlagestilen und -prozessen kombiniert. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, Produkte anzubieten, die sich schnell an die sich verändernden Marktbedingungen anpassen, neue Chancen nutzen und den Anlegern einen Mehrwert bieten.

Das Vermögen in Sub-Advisory-Fonds wächst kontinuierlich. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür?

Pietribiasi: Das Wachstum der Sub-Advisory-Fonds wird durch den Bedarf an besserer Performance-Qualität angetrieben, da spezialisierte Manager bessere Ergebnisse liefern. Es ermöglicht innovative Lösungen, wenn die Fähigkeiten intern nicht verfügbar sind, und verbessert die Wahrscheinlichkeit des Produkterfolgs durch den Zugang zu Managern mit einer starken Erfolgsbilanz. Eine wachsende Zahl von Produktanbietern wie Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltern entscheidet sich heute für Sub-Advisory, insbesondere für Art. 9-Fonds, weil diese jeder Prüfung durch die Aufsichtsbehörden standhalten und gleichzeitig attraktive Renditen für die Anleger liefern. Mediolanum hat seit den 90er Jahren mit einem Multi-Manager-Ansatz Pionierarbeit im Bereich der Sub-Advisory geleistet: Es hat sich gezeigt, dass dieser Ansatz die besten Lösungen für Finanzberater bietet, um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen und die kurzfristige Volatilität im Vergleich zu Strategien mit nur einem Manager zu verringern, da er eine Diversifizierung der Stile und Anlageprozesse gewährleistet.

Wie unterscheidet sich der Mediolanum-Ansatz von intern verwalteten Strategien?

Pietribiasi: Im Gegensatz zu anderen, die nur interne Teams einsetzen, kombinieren wir unsere intern verwalteten Renten- und Aktienstrategien mit den besten spezialisierten externen Managern. Unser Anlageprozess ist grundlegend, mit erfahrenen Portfoliomanagern, die verschiedene Anlagestile anwenden. Unser Ziel ist es, nur ein Drittel unseres Gesamtvermögens intern zu verwalten, da wir einer der Manager unserer Multi-Manager-Produkte sind.

Was sind die Vor- und Nachteile des Outsourcings der Fondsverwaltung und wie findet Mediolanum geeignete Vermögensverwalter?

Pietribiasi: Die Hälfte unserer über 70 Anlageexperten widmet sich der Suche und Auswahl der besten Manager weltweit. Unser disziplinierter Anlageprozess ist in das Risikomanagement integriert und gewährleistet konsistente Ergebnisse. Bevor wir uns für einen delegierten Vermögensverwalter entscheiden, analysieren wir mit Hilfe von Technologien dessen Trefferquoten und Gewinn/Verlust-Verhältnisse und wie diese Verhältnisse erreicht wurden, indem wir für jeden Handel den Einstiegspunkt, das Scale-up oder Scale-down, die Verkäufe und mögliche Stop-Losses bewerten. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass die Performance durch systematisch gute Entscheidungen und nicht durch Glück bestimmt wird. Wir überwachen die wichtigsten Mitglieder des Anlageteams und ihre Anlageprozesse und wechseln bei Bedarf die Manager aus, um die Kontinuität der Performance zu gewährleisten. Wir arbeiten inzwischen mit über 78 Managern zusammen und verfügen über eine starke Bank von Alternativen, die globale Manager, einschließlich Boutiquen, abdeckt – ein einzigartiges Merkmal unseres Multi-Manager-Ansatzes.

Interview: Frank O. Milewski, Cash.