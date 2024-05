Summitas kauft in München zu

Mit dem Erwerb wolle man die Präsenz in München stärken und das Produkt- und Kundenportfolio erweitern, teilte Summitas mit. Nach vier Transaktionen im März hat die Gruppe damit die insgesamt elfte Transaktion abgeschlossen.

Das erworbene Unternehmen mit Sitz in Eichenau bei München berät als unabhängiger Versicherungs- und Finanzmakler seit 1983 sowohl Privat- als auch Gewerbekunden in den Bereichen Komposit, betriebliche Altersvorsorge und Kapitalanlage. Hans Seeliger soll die Übergabe sowie die weitere Entwicklung begleiten – zunächst weiterhin als Geschäftsführer der Seeliger & Co. und später auch als Berater für die Summitas Gruppe.

Erklärtes Ziel von Summitas ist der Auf- und Ausbau eines integrierten Versicherungsmaklers mit umfassenden Leistungsspektrum mit Fokus auf Gewerbe- und Unternehmenskunden.