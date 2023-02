Talanx stärkt Geschäft im Kernmarkt Polen

Der Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung International der Talanx Gruppe stärkt seine Präsenz im Kernmarkt Polen. Die Europa-Gruppe, eine Tochter der HDI International AG, und Bank Millennium schließen eine zehnjährige exklusive Bancassurance-Vereinbarung. Im Rahmen der Transaktion erwirbt die Europa-Gruppe 80 Prozent der Anteile eines Unternehmens der Bank für den Vertrieb von Biometrie- und Nicht-Kfz-Produkten. Mit der Kooperation baut Talanx ihre Position im Kernmarkt Polen weiter aus. Die Partnerschaft wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 starten.

Mit der Partnerschaft mit der Bank Millennium will der Konzern das Geschäft mit Biometrie-Produkten im Nicht-Kfz-Segment forcieren. Zudem will der Versicherer seine Präsenz im Bereich Bancassurance ausbauen und die Digitalisierung vorantreiben.

„Wir freuen uns sehr, unsere Kooperation mit der Bank Millennium zu stärken und unsere bestehenden Beziehungen durch diese gemeinsame Initiative zu erweitern und zu festigen. Die Transaktion stärkt unsere strategische Position von der Europa-Gruppe in Polen. Wir sind überzeugt, dass die Partnerschaft zu weiterem profitablem Wachstum für den Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung International und insbesondere für unsere polnischen Aktivitäten beitragen wird,“ zeigt sich Dr. Wilm Langenbach, Vorstandsmitglied der Talanx AG mit der Verantwortung für den Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung International und Vorstandsvorsitzender der HDI International AG, überzeugt.

Bancassurance-Kanal stärken

Durch die Partnerschaft mit der Bank Millennium will die Europa-Gruppe das Produktangebot ausbauen und das Bancassurance-Geschäft stärken. „Die Ausweitung unserer Beziehung zu einer strategischen und langfristigen Zusammenarbeit mit der Bank Millennium schafft eine starke Grundlage für die Stabilität der Unternehmen der Europa-Gruppe. Wir erhöhen den Umfang unserer Tätigkeit auf dem polnischen Markt deutlich und schaffen eine solide Basis für ein profitables Geschäftswachstum“, betont Artur Maliszewski, Vorstandsvorsitzender der Europa-Gruppe.

Die Stärkung unserer Finanzlage und die Vertiefung unserer Geschäftsbeziehungen mit der Bank Millennium werde sich in der Verbesserung des Versicherungsangebots für die Kunden der Bank niederschlagen. Bank Millennium betreut über ihr Vertriebsnetz rund vier Millionen Kunden in Polen und arbeitet seit mehr als 15 Jahren mit der Europa-Gruppe zusammen.

104 Millionen-Investition aus liquiden Mitteln

Den Wert der Vereinbarung inklusive der Übernahme der Unternehmensanteile der Millennium-Tochtergesellschaft beziffert HDI auf rund 500 Millionen Zloty, etwa 104 Millionen Euro. Bank Millennium, eine Tochtergesellschaft der portugiesischen Banco Comercial Portugues, wurde 1989 gegründet und beschäftigt mehr als 6.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemessen an der Bilanzsumme ist die Bank Millennium die siebtgrößte Bank in Polen. Der Vertrieb von Versicherungsprodukten erfolgt über ein Netz von 635 Niederlassungen sowie über Internet- und mobile Bankplattformen. 2022 betrug die Bilanzsumme rund 111 Milliaren Zloty, umgerechnet 24 Milliarden Euro.

Seit 2012 im polnischen Markt

HDI International ist mit der Europa-Gruppe seit 2012 im polnischen Markt vertreten. Die Europa-Gruppe besteht aus den Gesellschaften Europa Non-Life (Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA) und Europa Life (Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA).

Im Jahr 2021 erzielte die Europa-Gruppe ein Bruttoprämienvolumen von insgesamt 138 Millionen Euro bei einem Marktanteil von 1,7 Prozent im Leben- und 0,6 Prozent im Nicht-Leben-Bereich. Nach dem dritten Quartal 2022 lag der Anteil am Bancassurance-Markt, gemessen an den gebuchten Bruttoprämien, schätzungsweise bei acht Prozent im Leben- und sechs Prozent im Nicht-Leben-Bereich. Zudem ist HDI International mit der Warta, dem zweitgrößten Versicherer in Polen, auf dem polnischen Markt aktiv.

Talanx wird die Transaktion aus bestehenden liquiden Mitteln finanzieren. Der Abschluss der Akquisition wird im ersten Halbjahr 2023 erwartet. Die Transaktionen stehen unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.