Talanx: Zukauf der Liberty Seguros in Brasilien unter Dach und Fach

Talanx meldet Vollzug beim Erwerb des Privatkunden- und KMU-Geschäfts von Liberty Seguros in Brasilien. Der Abschluss des Kaufs von den weiteren Unternehmen der Liberty Mutual in Chile, Kolumbien und Ecuador wird für das erste Halbjahr 2024 erwartet.

HDI hat die Übernahme des Privatkunden- und KMU-Geschäfts von Liberty Seguros zumindest in Brasilien unter Dach und Fach. Das meldete der Versicherer jetzt. Mit Vollzug stärkt die Talanx-Tochter ihre Marktposition in Brasilien und rückt auf Rang 2 im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft vor. Auf Basis der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2022 erwartet HDI eine Steigerung der gebuchten Bruttoprämien in Brasilien um mindestens 1,1 Milliarden Euro.

„Wir freuen uns sehr über den schnellen und erfolgreichen Abschluss der Transaktion in Brasilien. Dieser ist ein erster entscheidender Schritt, unter die Top 2 der Schaden- und Unfallversicherer in Lateinamerika vorzustoßen“, sagt Dr. Wilm Langenbach, Vorstandsmitglied der Talanx AG mit der Verantwortung für den Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung International und Vorstandsvorsitzender der HDI International AG.

HDI International wird die Ergebnisse der übernommenen Gesellschaft ab dem Abschluss der Akquisition für das vierte Quartal 2023 konsolidieren. Der Abschluss des Kaufs von den weiteren Unternehmen der Liberty Mutual in Chile, Kolumbien und Ecuador wird für das erste Halbjahr 2024 erwartet.

„Mit dieser Transaktion werden wir zum zweitgrößten Schaden- und Unfallversicherer in Brasilien“, sagt Nicolas Masjuan verantwortlicher Vorstand der HDI International AG für das Geschäft in Lateinamerika. Die Transaktion umfasst auch das Versicherungsgeschäft von Liberty Specialty Markets in Brasilien.

Die HDI International AG ist in Brasilien seit 1979 mit der HDI Seguros S.A. vertreten. Zukünftig zählt HDI Seguros rund 4.800 Mitarbeiter und wird dann über rund 100 Niederlassungen mit mehr als 30.000 Versicherungsmakler und Vertriebspartnern zusammenarbeiten. Für 2023 erwartet HDI in Brasilien ein Prämienvolumen von mindestens 12,8 Milliarden brasilianischen Real, umgerechnet rund 2,3 Milliarden Euro.