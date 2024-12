Tokenisierte Wertpapiere: Die Rohstoff-Reserve

Es wird eng. Die Energiewende und die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stehen auf dem Spiel. Ja, auch diesmal wurde von der Bunderegierung viel versäumt. Etwa beim Aufbau einer strategischen Rohstoff-Reserve in Deutschland, wie Andreas Kroll, CEO des Rohstoffhändlers Noble Elements, insbesondere in Bezug auf Seltene Erden und Technologiemetalle immer wieder betont. Beides halten Experten für die wichtigsten Rohstoffe dieses Jahrhunderts. Sie sind nicht nur für den Bau von Windkraft-, PV-Anlagen oder Elektromotoren entscheidend – wichtige Güter und Gerätschaften, um die Energiewende endlich zu schaffen. Auch wenn es um technologische Innovationen etwa im Medizinbereich geht, kommt man ohne Gadolinium, Terbiumoxid, Gallium und Co. nicht mehr aus. In Deutschland sind sie aber nicht oder nur in nicht abbaufähigen homöopathischen Dosen vor. Der Blick der Industrie richtet sich deshalb nach China, Afrika, Australien oder Südamerika. Insbesondere China, weltgrößter Produzent Seltener Erden, stellt sich immer häufiger quer und blockiert deren Ausfuhr. Allein schon aus diesem Grund ist es wichtig, dass auch seitens der Privatanleger möglichst viel in Seltene Erden investiert wird, um große Mengen dieser Metalle ins Land zu holen und die Bemühungen der Industrie zum Aufbau einer benötigten Rohstoff-Reserve zu unterstützen.

