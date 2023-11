Unerlaubte Bank- und Versicherungsgeschäfte: BaFin lässt Razzien beim „Königreich Deutschland“ durchführen

Die Finanzaufsicht BaFin hatte am 31. Mai 2023 gegenüber der Signal Iduna Lebensversicherung a.G. einen Kapitalaufschlag auf die Solvabilitätskapitalanforderung festgesetzt. Grund waren Mängel in der Geschäftsorganisation. Die Aufsicht hatte bei einer Prüfung Mängel in der IT festgestellt. …