Cash. GALA: Team of the Year 2024 ausgezeichnet

Im Rahmen der Cash.GALA am 20.September wurde in Hamburg die Auszeichnung Head of the Year vergeben – in diesem Jahr mit einer Besonderheit.

Mit der Ehrung Head of the Year zeichnen der Cash.-Vorstand und die Cash.-Redaktion jedes Jahr Persönlichkeiten für herausragende unternehmerische Leistungen aus. Erstmals seit vielen Jahren wurde auf der Cash. GALA ein Team of the Year geehrt. Oliver Schoeller, ehemals Vorstandsvorsitzender der Gothaer, und Dr. Andreas Eurich, Ex-Vorstandschef der Barmenia wurden für den Zusammenschluss beider Häuser zur BarmeniaGothaer Finanzholding AG ausgezeichnet. Beide sind nunmehr Co-CEOs der BarmeniaGothaer.

In seiner Laudatio hob Cash.-Vorstand Gerhard Langstein hervor: „Als begeisterter Segler und Skifahrer ging Oliver Schoeller gemeinsam mit seinem Co-Preisträger Dr. Andreas Eurich auf Kurs, um ihre beiden Unternehmen breit und solide aufzustellen. Diese Form der Diversifikation, so Schoeller, verlange jedoch in jedem Geschäftssegment nach Exzellenz.“

Cash.-Vorstand Gerhard Langstein mit den beiden Preisträgern des Team of the Year 2024 Oliver Schoeller und Dr. Andreas Eurich (von links)

Und beide Unternehmen unserer Preisträger verkörperten genau diese Exzellenz, so Langstein und führt weiter aus: „Das eine ist führend im Bereich der privaten Krankenversicherung, während das andere als starker Komposit-Versicherer gilt.“

Durch die Fusion würden beide Unternehmen auch im Vertrieb erheblich attraktiver, da sie gemeinsam eine deutlich breitere Produktpalette anbieten. Zudem verschmelzen ihre jeweiligen Ausschließlichkeitsorganisationen zu einer der größten Vertriebsstrukturen in der deutschen Versicherungswirtschaft. Unter diesen Voraussetzungen ist der Zusammenschluss der beiden Unternehmen ein großer Gewinn für alle Beteiligten.“ Und weiter führt er aus: „Die BaFin hat der Fusion kürzlich zugestimmt. Mit dem Eintrag ins Handelsregister am 3. September 2024 wurde die Fusion der beiden Versicherer nun auch rechtlich vollzogen – und das in Rekordzeit.“ Dies sei die erste Fusion zweier großer unabhängiger Versicherer in Deutschland seit mehr als 20 Jahren. „Mit dem Zusammenschluss avanciert das neue Unternehmen zu einem Top-10-Versicherer mit einem jährlichen Prämienvolumen von rund acht Milliarden Euro“, so Langstein.