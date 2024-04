US-Spezialist TSO vermietet in 2023 rund 65.000 Quadratmeter Fläche

Von der neu vermieteten Gesamtfläche wurden 16.500 Quadratmeter oder rund 18 Prozent an neue Mieter vermietet, teilt TSO mit. Abschlüsse über 48.500 Quadratmeter waren demnach Vertragsverlängerungen oder Flächenanpassungen mit bereits vorhandenen Mietern.

Mit etwa 55.000 Quadratmetern entfielen rund 90 Prozent der vermieteten Fläche auf Büroflächen, der Rest auf Einzelhandelsflächen, so TSO. Das Unternehmen erbringe die Vermietungs- und Verwaltungsleistungen für diese Flächen durch eigene Mitarbeiter an sieben Standorten über den gesamten Südosten der USA mit der Unternehmenszentrale in Atlanta.

Die größte Einzelvermietung erfolgte im „Royal Center II“, einem Objekt des TSO Active Property II, in welchem ein international tätiger Versicherungskonzern 10.514 Quadratmeter angemietet hat. Weitere wichtige Vermietungen wurden in dem Büroobjekt „The Towers at Wildwood Plaza“ mit über 3.000 Quadratmetern sowie in der Retailimmobilie Vero Beach mit 13 Mietvertragsabschlüssen über insgesamt 6.021 Quadratmeter erzielt.

Im Segment der Self-Storages berichtet TSO über Vermietungen beim Objekt Bryant Street in Charlotte (NC) sowie bis zum Paketverkauf im März 2023 bei den beiden Self-Storages in Venice Isle und Naples (jeweils Florida) in Zusammenarbeit mit dem Betreiber CubeSmart.

Christian Kunz, Sales- und Marketing-Manager von TSO: „Unser Gesamtvolumen der Vermietungsaktivität von 65.000 Quadratmetern entspricht einer Fläche von circa 433 Einfamilienhäusern. Diese Leistung belegt außerdem die Qualität unserer Objekte und bestätigt zudem unsere Strategie, uns auf wachstumsstarke Regionen und Sektoren zu konzentrieren, um langfristigen Wert für unsere Anleger zu schaffen.“