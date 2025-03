VanEck Goldkommentar: Die Schwierigkeiten des US-Dollars könnten der Triumph von Gold sein

Die Stärke des US-Dollars gegenüber anderen Währungen wurde traditionell durch die Robustheit der US-Wirtschaft und den Ruf der USA als eines der sichersten Länder für Investitionen unterstützt. Trotz seiner Stärke hat der US-Dollar im Verhältnis zum Gold an Wert verloren, ein beispielloser Trend.

In der Vergangenheit wurden die Bullenmärkte für Gold von drei Faktoren bestimmt: In den 1970er Jahren stieg Gold durch eine unkontrollierte Inflation um 1500 Prozent an; von 2001 bis 2008 ließ der schwächelnde US-Dollar Gold um 302 Prozent ansteigen und während der Finanzkrisen von 2008 bis 2011 stieg Gold um 134 Prozent. Der aktuelle Gold-Bullenmarkt, der 2016 begann, ist bemerkenswert, weil er nicht von einer Schwäche des US-Dollars oder einer globalen Finanzkrise begleitet wird. Obwohl die Pandemie eine Krise war, waren ihre finanziellen Auswirkungen dank massiver staatlicher Interventionen nur von kurzer Dauer.

Ein weiterer Treiber ist hervorgetreten: „Menschen und Nationen, die den US-Dollar lange Zeit genutzt, begehrt und gehortet haben, könnten nun den Glauben und das Vertrauen in die Währung als Wertaufbewahrungsmittel verlieren“, so Casanova. „Dieser Wandel begann im Jahr 2008, als die globale Finanzkrise viele dazu veranlasste, die Effizienz des Bankensystems und die westliche wirtschaftliche Hegemonie in Frage zu stellen. Andere Länder befürchten, dass ähnliche Sanktionen oder eine ‚Umwandlung des Dollars zu einer Waffe‘ auch für weniger schwerwiegende Handlungen als die feindliche Invasion eines anderen Landes möglich sind. Jetzt sind die Zölle zur Waffe geworden.“

Seit der Pleite von Lehman Brothers im Jahr 2008 hat Gold um 275 Prozent zugelegt und seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 um 50 Prozent. Darüber hinaus deuten die unverantwortliche Finanzpolitik und das politische Chaos in den USA darauf hin, dass einer oder mehrere der traditionellen Treiber von Gold wieder auftauchen könnten. Infolgedessen entfernt sich die Welt langsam und methodisch vom US-Dollar, was sich am deutlichsten in den Veränderungen bei den Währungsreserven und den verstärkten Goldkäufen der Zentralbanken zeigt.

„Wir sind der Meinung, dass dies der Beginn eines längerfristigen Trends sein könnte, der sich als Vertrauenskrise in den US-Dollar bemerkbar macht und den Goldpreis möglicherweise viel höher treibt, als viele erwarten“, schreibt Casanova. „Wenn ein digitaler Vermögenswert wie Bitcoin, der auf Servern erstellt und gespeichert wird, mit 100.000 US-Dollar bewertet werden kann, dann könnte eine Unze eines greifbaren, zuverlässigen und sicheren Wertes wie Gold sicherlich einen kleinen Bruchteil dieses Wertes erreichen.“