VanEck: Margen der Bergbaugesellschaften steigen, während Gold neue Höchststände erreicht

„Für die Goldminengesellschaften bedeuten diese Rekord-Goldpreise Rekordmargen. Da sich die Kosten in Grenzen hielten, konnte der freie Cashflow in Q2 erheblich gesteigert werden.“

Die Goldunternehmen haben ihre Finanz- und Betriebsergebnisse für das 2. Quartal 2024 vorgelegt. „Wir verfolgen ein Universum von Unternehmen während der Berichtssaison, um zu beurteilen, wie sie die Erwartungen erfüllen. Bisher scheinen die Aktualisierungen für den Sektor positiv zu sein, da etwa 80 Prozent der Ergebnisse die Konsensschätzungen übertreffen oder erfüllen“, so die Goldexpertin. „Dies ist ermutigend, und wir betonen weiterhin, wie wichtig es ist, dass diese Unternehmen ihre Ziele konsequent einhalten.“

Dies sollte zu höheren Bewertungen führen, die nicht nur durch hohe freie Cashflow-Renditen in Zeiten rekordhoher Goldpreise gestützt werden, sondern auch durch die Überzeugung der Märkte, dass es sich bei diesen Unternehmen um solide, nachhaltige und profitable Unternehmen handelt, die in der Lage sind, über die Rohstoffzyklen hinweg positive Renditen zu erzielen.

Ende Juli gehörten Gold und Goldaktien zu den Vermögenswerten mit der besten Wertentwicklung in diesem Jahr. „Während Gold neue Höchststände erreicht hat, bleiben die Goldaktien weit unter ihren historischen Höchstständen. Selbst ein leichter Anstieg der globalen Kapitalzuweisungen in Gold und Goldminenaktien könnte sich erheblich auf den Goldpreis und die Goldaktien auswirken, da der Sektor mit ca. einem Prozent nur einen sehr geringen Prozentsatz des weltweiten Finanzvermögens ausmacht.“ Auch die Zentralbanken der Schwellenländer sind trotz der sehr robusten Goldkäufe in den letzten Jahren nach wie vor relativ wenig in Gold investiert, wobei es Anzeichen dafür gibt, dass sie ihren Anteil an den Gesamtreserven in Gold erhöhen wollen. „Wenn sich die Stimmung der Anleger und der Zentralbanken gegenüber Gold und Goldaktien von hier aus weiter verbessert, könnte sich die zusätzliche Nachfrage deutlich positiv auf den Goldpreis und die Bewertungen von Goldaktien auswirken“, sagt Casanova.