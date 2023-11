VEMA: Die Makler-Favoriten in der Industrie- und Multi-Risk-Versicherung

Die VEMA führt in regelmäßigen Abständen Makler-Befragungen zur Produktqualität in verschiedenen Sparten durch. In ihrer jüngsten Umfrage wollte sie von ihren Partnern wissen, welches die Favoriten in den Bereichen der gewerblichen Multi-Risk-Policen und der Industrieversicherung sind. Wo stimmen Qualität, Preis, die Antragsbearbeitung und die Policierung? Und auch nach den Erfahrungen im Leistungsfall und der Erreichbarkeit wurde gefragt.

Die Favoriten der VEMA-Makler bei Multi-Risk

1. Gothaer (16,81 % der Nennungen, VEMA-Deckungskonzept)

2. HDI (12,07 %, VEMA-Deckungskonzept)

3. R+V (8,62 %)

Die Top-Ten im Bereich Multi-Risk

Quelle: Vema

Die Favoriten der VEMA in der Industrieversicherung

1. Allianz (17,65 %)

2. Gothaer (10,70 %)

3. SV Sparkassen-Versicherung (8,07 %)

Die Top-Ten in der Industrieversicherung