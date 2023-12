Vorstandswechsel bei Allianz-Tochter APKV

Jan Esser folgt ihr in der Position des Vorstandsvorsitzenden der APKV. Esser ist derzeit Mitglied des Vorstands der APKV. In dieser Rolle ist er verantwortlich für die Bereiche Produktentwicklung, Aktuariat, Vertragsprozesse sowie Recht und Compliance. Vor seiner Berufung in den Vorstand 2015 war er Leiter des Fachbereichs Produktentwicklung und Aktuariat und verantwortlicher Aktuar der APKV.

Nina Klingspor ist seit 2019 Vorstandsvorsitzende der APKV und war davor vier Jahre als Chief Finance Officer im Vorstand der Allianz Global Corporate & Specialty tätig.