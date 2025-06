Allianz Partners führt neue Reiseschutztarife ein

Allianz Partners hat Anfang Juni eine neue Tarifgeneration für die Allianz Reiseversicherung eingeführt. Das Unternehmen, das international als führender Anbieter von Versicherungs- und Assistance-Dienstleistungen gilt, richtet seine Produkte damit stärker auf die veränderten Anforderungen von Reisenden und Vertriebspartnern aus.

Im Mittelpunkt der Überarbeitung stehen zwei Produktlinien: „Smart“ und „Premium“. Diese sollen laut Allianz Partners eine übersichtlichere Struktur sowie individuell zugeschnittene Versicherungslösungen bieten – mit Fokus auf Preis-Leistungs-Verhältnis und umfangreicher Absicherung.

Die beiden neuen Produktlinien „Smart“ und „Premium“ gelten für Neuabschlüsse und bieten jeweils ein alternatives Angebot für die alten Produkte. Die Premium-Linie orientiert sich an dem bisherigen Reiserücktritt-Vollschutz und dem Komplettschutz. Die Smart Linie dagegen wurde speziell für preissensible Kunden entwickelt.



So gibt es anstatt des Reiserücktritt-Basisschutzes nun den preislich attraktiven Reiserücktritt-Schutz Smart, der auch eine Reiseabbruch-Versicherung umfasst. Das Reiseschutz-Paket Smart ist die preislich attraktive Absicherung mit Reisegepäck-Versicherung, die optional mit oder ohne Reise-Krankenversicherung erhältlich ist.

Für Kunden mit höherem Sicherheitsbedürfnis ersetzt der Reiserücktritt-Schutz Premium den bisherigen Vollschutz. Der Komplettschutz kann ebenfalls optional mit oder ohne Reise-Krankenversicherung gebucht werden kann und ist laut Allianz Partners auf die Bedürfnisse sicherheitsbewusster Kunden zugeschnitten.

Dynamisches und risikobasiertes Pricing

Im Zuge der Weiterentwicklung des von der Allianz in 2019 eingeführten risikobasierten Pricings wurden sieben Altersstufen und zusätzliche Reisepreisstufen eingeführt. In der Jahresversicherung kann jetzt ein Reisepreis bis zu 20.000 Euro abgesichert werden – vorher 12.000 Euro. Damit wird nach Angaben des Versicherers der Preisentwicklung im Markt Rechnung getragen.



Des Weiteren werden in der Versicherung für eine Reise nun Berechnungsfaktoren wie der Buchungszeitraum, die Saison, die Reisedauer und auch die genaue Anzahl der reisenden Personen berücksichtigt. Das führt zu einem dynamischen Pricing, das sehr individuell das einzelne Risiko bewertet und bepreist.



Zudem wurden die Verkaufsmaterialien für Reisebüros wurden gestrafft: das Format ‚Kurz & Bündig‘ wird nicht mehr angeboten, der Kunden-Info-Flyer zum Jahres-Reiseschutz steht nun digital zur Verfügung. Das Reiseschutz-Handbuch mit allen Informationen zu den neuen Tarifen gibt es nach wie vor gedruckt und auch digital. Auch die Versicherungsbedingungen wurden sprachlich überarbeitet, um sie noch verständlicher zu machen.

Darüber hinaus gab es auch inhaltliche Verbesserungen. So werden in der Reise-Rücktritt und -abbruch-Versicherung psychische und physische Erkrankungen künftig gleichgestellt. Konkret bedeutet das: Die letzte Behandlung darf nun einheitlich bis zu sechs Monate zurückliegen – bei Tarifen für eine einzelne Reise vor Versicherungsabschluss, bei Jahres-Tarifen vor Reisebuchung. Zuvor galt bei psychischen Erkrankungen ein längerer Zeitraum.

„Mit der Einführung unserer neuen Smart- und Premium-Produktlinien reagieren wir direkt auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Kunden unserer Geschäftspartner“, erklärt Stefan Kirchner, Leiter des touristischen Vertriebs bei Allianz Partners Deutschland. Ziel sei es, eine klare Orientierung bei der Produktauswahl zu schaffen und gleichzeitig maßgeschneiderte Angebote mit attraktivem Preisniveau bereitzustellen.