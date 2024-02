Wealthcap legt weiteren Private-Equity-Dachfonds auf

Wie gewohnt liege der Investmentfokus des Wealthcap Private Equity 25/26 auf Buy-out-Zielfonds, die in größere Unternehmen in wachstumsstarken Märkten mit Wertsteigerungspotenzial überwiegend in Europa investieren, teilt Wealthcap mit. Zuletzt schloss Ende 2023 der Vorgänger, das Wealthcap Fondsportfolio Private Equity 23/24, mit Kapitalzusagen von mehr als 100 Millionen Euro.

Der neue Fonds soll sich demnach an Private-Equity-Fonds mit erfahrenem Management beteiligen, die in größere Zielunternehmen mit erprobten Geschäftsmodellen investieren. Dabei ist eine Diversifizierung über Manager und Managerinnen mit unterschiedlichen Markt- und Branchenexpertisen und Investmentschwerpunkten sowie verschiedene Auflagejahre (Vintage Years) geplant.

Die Strategie zielt auf den Aufbau eines Portfolios aus rund 250 Einzelunternehmen verteilt auf sechs bis zehn Zielfonds, so Wealthcap. Privatanleger können sich ab einer Zeichnungssumme von 10.000 Euro beteiligen.