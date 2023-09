Wefox-Interview: So will Geschäftsführer Blaich den Schwenk zum Assekuradeur schaffen

Warum erfolgt der Schwenk vom Digitalversicherer zu einem Assekuradeur?

Seit seiner Gründung beabsichtigte Wefox, als Versicherungstechnologieunternehmen eine Plattform zu entwickeln, die alle Akteure in der Branche nach einem B2B(2C)-Prinzip zusammenbringt. Unser Ziel war es nie, ausschließlich ein Versicherungsunternehmen zu sein. Wir sehen uns als Partner für andere Versicherer. Mit der MGA-Gründung werden wir unsere Ressourcen künftig noch stärker im Ausbau unserer Technologie- und Distributionsfähigkeiten konzentrieren.

Mit einem dezidierten Blick auf unsere Produkte haben wir erkannt, dass es enorm viele Ressourcen kostet, einen Versicherer, insbesondere in den Bereichen Sach und Kfz, in die Profitabilität zu führen. Das hat die Entscheidung noch erleichtert, unsere Ressourcen gezielt auf die Plattform, den Vertrieb und begleitende Services zu konzentrieren. Die Vorteile liegen auf der Hand. Wir können uns auf Spezialbereiche in unterschiedlichen Märkten konzentrieren und sicherstellen, dass wir keine Konkurrenz für andere Versicherer auf unserer Plattform darstellen.

Für uns ist die Entwicklung unserer MGA-Fähigkeiten in Deutschland und die Anbindung von mehr Affinity- und Maklerpartnern der nächste logische Schritt. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, flexibler auf Marktbedürfnisse zu reagieren und gleichzeitig die Effizienz und den Mehrwert unserer Plattform für unsere Partner zu maximieren.

Welche Auswirkungen hat die Kursänderung für das Produktangebot? Welche Sachprodukte werden künftig noch angeboten, aus welchen Segmenten zieht sich Wefox zurück?

Wir werden uns mit der Wefox Insurance auf ausgewählte Versicherungsprodukte konzentrieren, die durch unsere MGA-Fähigkeiten und die Anbindung von mehr Affinity-Partnern und externen Maklern unterstützt und gefordert werden. Im Zuge der Transformation sind wir in der Lage, unseren Vermittlern und gemeinsamen Kunden die besten Lösungen aus der gesamten Bandbreite des Marktes anzubieten.

Unser Versicherer bleibt weiterhin bestehen und wird sich auf spezielle Produkte wie zum Beispiel STA / LTA in der Schweiz, Kfz-Versicherung in ausgewählten Ländern oder die eBike-Versicherung in Deutschland konzentrieren. Mit unserem starken Produktteam haben wir die Möglichkeit, weitere Produkte in Deutschland zu lancieren, wenn wir Trends erkennen oder Bedarf seitens unserer Partner oder dem Markt besteht.

Einige unserer existierenden Produkte im Sach-Bereich werden wir nicht mehr im Wefox Neugeschäft anbieten. Aktuell führen wir Gespräche mit Versicherungsunternehmen in Bereich der Sachversicherungen, mit denen wir neue Partnerschaften eingehen werden. Wir freuen uns schon sehr darauf, dem Markt aufzuzeigen, welche effizienten Kooperationen mit den richtigen Distributions- und Servicetechnologien möglich sind.

Vor dem Hintergrund: Was macht sie sicher, dass sie mit einem sehr spitzen, ausgedünnten Produktangebot im hochkompetetiven Sachversicherungsgeschäft im deutschen Markt auf Dauer bestehen werden? Laufen Sie damit nicht Gefahr, zu einem Nischenanbieter zu werden?

Mit der Positionierung unseres Versicherers als Spezialanbieter sehen wir keineswegs eine Gefahr, als Nischenanbieter unterzugehen. Eher ist sie ein integraler Bestandteil unserer Gruppenstrategie. Wie bereits zu Beginn erläutert, verfolgen wir mit unserem Carrier einen spitzen Ansatz, der sich auf spezifische Marktsegmente konzentriert, in denen wir durch unsere technologische Effizienz in der Umsetzung und Produktentwicklung profitieren werden. Zudem ist unser Versicherer nicht nur in Deutschland, sondern auch in weiteren europäischen Märkten aktiv.

Wefox ist heute schon weit weniger ein Digitalversicherer als eine Vermittlungs- und Serviceorganisation basierend auf unserer Technologie DNA. Unsere Schwerpunkte liegen seit der Gründung auf Plattform, Vertriebstechnologie und begleitende Services. Dieses umfassende Angebot ermöglicht es uns, flexibel auf die dynamischen Anforderungen des Versicherungsmarktes zu reagieren und dabei stets Mehrwert für unsere Kunden und Partner zu generieren. Dazu zählt im Grunde auch die Gründung eines MGA.

Wie sieht Wefoxs Deutschlandstrategie künftig aus?

Als größter Versicherungsmarkt in Europa hat Deutschland für uns natürlich eine zentrale Bedeutung. Unsere künftige Strategie für den deutschen Markt setzt insbesondere auf den Makler-Vertrieb und Distributionstechnologie, beides unterstützt durch unsere fortschrittliche Plattform und die Generierung von Leads. Ziel ist es, Kunden online zu erreichen und sie in eine persönliche, qualitativ hochwertige Beratung durch unabhängige Makler zu überführen.

Dabei legen wir besonderen Wert auf das Affinity- und Single-Item-Geschäft, beispielsweise in den Bereichen eBike, TechDevices oder das Motor-Affinity. Als Lead Agentur möchten wir den Vertriebsprozess weiter optimieren. Zudem planen wir, in der Rolle des Assekuradeurs für Versicherungsvermittler mit ausgewählten Produkten aufzutreten. Hier werden wir detaillierte Informationen zu gegebener Zeit bekannt geben.

Zusammengefasst werden wir in Deutschland künftig zwei unabhängige Gesellschaften unter einer neutralen Holding führen. Wir konzentrieren uns auf das MGA Geschäft und dem Vermittlungsgeschäft mit unseren Exclusive Advisory. Mit dem MGA Geschäft sind wir in der Lage uns durch individuelle branchen- und anwendungsspezifische zu Produkte differenzieren. In unserer Vermittlungssparte offerieren wir neben Eigen- und Drittprodukten v.a. Distributions- und Servicetechnologie, eine Art Rundumservice für Vermittler, die Zugang zu unserem Distributionsportal haben, das ihnen ermöglicht, ihre Kunden umfassend zu betreuen.

Mit welchen Vertriebspartner arbeitet Wefox künftig hierzulande zusammen?

Aktuell führen wir Gespräche mit potenziellen Vertriebspartnern wie auch interessierten Versicherern für unseren MGA. Wir freuen uns schon darauf, in Kürze weitere Informationen bekannt zugeben.