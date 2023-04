Wefox: Nicholas Walker wird Chief HR Officer

Wefox ernennt Nicholas Walker zum Chief HR Officer (CHRO). Der Experte für Personalentwicklung in globalen Technologie-, Investment und Fintech-Märkten, übernimmt ab sofort die Verantwortung über die Personalstrategie und -planung aller europäischen Entitäten der Wefox Holding AG.

Zuvor Walker über sieben Jahre als CHRO des globalen Zahlungsdienstleisters Paysafe Group in London tätig. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in globaler Personalentwicklung wird Nicholas Walker in enger

Zusammenarbeit mit CEO Julian Teicke, die Weiterentwicklung und Umsetzung einer umfassenden

Personalstrategie für alle Ländermärkte von wefox voranbringen. Ziel ist die Schaffung eines erfolgreichen Arbeitsumfelds, die auf den Säulen Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterbindung und

Unternehmensprofitabilität beruht.

„Wir sind stolz auf unsere Talente aus der ganzen Welt, die Wefox stetig nach vorn bringen. Für

mich müssen Mensch und Kultur daher immer Mittelpunkt unserer HR-Aktivitäten stehen. So

freue ich mich umso mehr, mit Nick ein neues Mitglied in unserem Führungsteam zu haben,

das uns nicht nur bei unseren strategischen Ambitionen unterstützt, sondern mit seiner

langjährigen Erfahrung Wefox weiterhin zu einem Ort macht, den unsere MitarbeiterInnen

lieben und wertschätzen”, wird Julian Teicke, CEO von Wefox, in der Mitteilung des Unternehmens zitiert. Walker folgt auf Michael Becher, der nun Chief People Officer bei Avi Medial ist.