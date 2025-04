Wie Anleger auf sinkende Zinsen reagieren

Das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (Diva) wollte in seiner Umfrage unter anderem wissen, wie die Menschen mit Anlageentscheidungen auf die sinkenden Zinsen reagieren. Spitzenreiter bei den Antworten: Knapp ein Viertel der Befragten (24,8 Prozent) möchte erst einmal nichts tun und die Situation beobachten. Michael Heuser, wissenschaftlicher Direktor des Diva, hat eine Erklärung: „Die Turbulenzen und Verwerfungen weltweit – Stichworte Regierungsbildung in Deutschland, Regierungs-Chaos in Amerika, der unsägliche Ukrainekrieg – verunsichern und desorientieren die Anleger. In der Folge warten sie zunächst ab oder suchen ihrer Ansicht nach sichere Anlagemöglichkeiten.“

Abwarten sei aber über die Altersklassen hinweg nicht gleich Abwarten. Während in der jüngeren Gruppe der 18- bis 29-Jährigen nur jeder Neunte (11,6 Prozent) zunächst die Situation beobachten will, sind es bei den über 65-Jährigen mehr als 40 Prozent (41,7 Prozent). „Wir stellen bei den Älteren grundsätzlich ein höheres Sicherheitsbedürfnis fest. Zudem benötigen Ruheständler häufig ihre Lebensersparnisse zur Sicherung des Lebensstandards im Alter. Deshalb sind sie gut beraten, rechtzeitig von renditeorientierten zu robusten Anlageformen umzuschichten. Entsprechend gibt es bei makroökonomischen Veränderungen schlicht weniger Handlungsbedarf“, erläutert Heuser.

Hinter Zögern und Nichtstun folgen auf Platz zwei zinsbasierte Anlageformen – noch vor Aktien und Aktienfonds. Für Sebastian Merken, Leiter Key Account Management der Fondsgesellschaft DWS – die das Umfrageergebnis gemeinsam mit dem Diva vorgelegt hat – ist diese Reihenfolge nur auf den ersten Blick erstaunlich: „Normalerweise werden bei sinkenden Zinsniveaus zinsbasierte Geldanlagen wie Tages- oder Festgeld weniger renditeattraktiv und aktienbasierte Geldanlagen attraktiver. Das müsste im Idealfall zu einer Verschiebung in Richtung der Börsen führen.“ Dieser ökonomische Mechanismus scheine derzeit aber durch das ausgeprägte Sicherheitsdenken überlagert zu werden, und zwar in allen Altersgruppen. „Das Motiv der Sicherheit ist aktuell so dominant, dass die Menschen tendenziell den vermeintlich sicheren Hafen robuster Zinsen der Chance auf spürbar höhere Rendite vorziehen.“

Basis ist eine repräsentative Befragung von 2.000 Menschen in Zusammenarbeit mit Insa Consulere.