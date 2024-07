Wohnimmobilien: Wo die Kaufnachfrage am stärksten wächst

Der Immobilien-Markt in Deutschland zieht an. In allen Regionen steigt die Nachfrage nach Kauf-Immobilien. Damit setzt sich der positive Trend nach der Krise fort.

In den Metropolen legt das Interesse an Immobilien zum Kauf um mindestens 33 Prozent zu. In einigen Teilen des Landes gibt es mittlerweile wieder eine Art Nachfrage-Boom. So wächst in eher ländlichen Landkreisen das Interesse am Kauf am stärksten, wie die aktuelle ImmoScout24 Analyse zeigt.

„Die Kaufnachfrage legt stark zu. Die kürzliche Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank ist bei den Finanzierungszinsen bereits eingepreist und sorgt so für ein weiterhin stabiles Zinsumfeld für alle Kaufinteressierten. Ebenfalls beobachten wir stabile Immobilienpreise“, sagt Dr. Gesa Crockford, Geschäftsführerin ImmoScout24. „Wer sich den Kauf jetzt leisten kann, sollte den Moment nutzen bevor die Preise wieder anziehen.“

Nachfrage-Boom in Metropolnähe

Die Nachfrage nach Wohneigentum ist seit Ende 2023 von allen deutschen Landkreisen im Landkreis Fulda am stärksten gestiegen. Das zeigt eine ImmoScout24-Analyse der Nachfrage nach Immobilien zum Kauf in den fast 300 deutschen Kreisen. Im Landkreis am östlichen Rand der Metropolregion Rhein-Main hat sich seit dem vierten Quartal 2024 die Nachfrage nach Wohneigentum mehr als verdoppelt (Anstieg um 102 Prozent). Einen vergleichbar hohen Nachfrage-Anstieg haben die Landkreise Dahme-Spreewald in Brandenburg (+ 92 Prozent) und Erding in Oberbayern (+ 90 Prozent), wo die Metropolen Berlin und München besonders nah sind.

In Berlin ist die Nachfrage im gleichen Zeitraum um 33 Prozent gestiegen. Auch in München hat das Interesse an Eigentum seit dem vierten Quartal letzten Jahres um 37 Prozent zugenommen. In den weiteren Metropolen, die in der Nähe der Landkreise mit dem stärksten Nachfragezuwachs liegen, steigt die Nachfrage nach Wohneigentum, ebenfalls: Düsseldorf (+ 44 Prozent), Frankfurt am Main (+ 43 Prozent) und Essen (+37 Prozent).

Urlaubsregionen werden beliebter

Nicht nur die Nähe zu Metropolen sorgt für den starken Nachfragezuwachs. Oft sind es auch touristische Regionen wie der Landkreis Wittmund in Ostfriesland (+ 80 Prozent) oder der Landkreis Lindau am Bodensee (+72 Prozent). Vier der zehn Landkreise mit erheblicher Nachfragesteigerung liegen in Bayern, jeweils zwei in Nordrhein-Westfalen und Hessen. Im Landkreis Fulda lockt – neben der guten wirtschaftlichen und infrastrukturellen Anbindung in der Mitte Deutschlands – die Nähe zum UNESCO-Biosphärenreservat Röhn.