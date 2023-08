„Woodland Invest“: BaFin warnt vor Vermögensanlage-Angebot ohne Prospekt

Die Finanzaufsicht BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die „Woodland Invest“ in Deutschland eigene Vermögensanlagen öffentlich anbietet. Konkret geht es dabei um Investitionen in Edelhölzer aus Paulownia-Bäumen.

Die „Woodland Invest“ stellt sich als ein Unternehmen der SH Marketing Frankfurt GmbH dar, so die BaFin. Sie habe Anhaltspunkte, dass das Angebot von Paulownia-Bäumen der Emittentin durch die Gesellschaft selbst in Deutschland ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich angeboten werde, berichtet die Behörde.

In Deutschland dürfen Vermögensanlagen, zu denen gegebenenfalls auch Direktinvestitionen in Holz oder andere Assets zählen können, grundsätzlich nicht ohne die Veröffentlichung eines von der BaFin zuvor gebilligten Verkaufsprospekts öffentlich angeboten werden. Die SH Marketing Frankfurt GmbH hat ihren Sitz laut ihrer Website in 61449 Steinbach im Taunus. Ausnahmen von der Prospektpflicht sind nicht ersichtlich, so die BaFin.