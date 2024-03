WTW befördert Lukas Nazaruk

Nazaruk verfügt über langjährige Erfahrung im Industriemaklergeschäft und ist seit 2023 bei WTW als Head of Finex & Specialties tätig. „Mit Lukas Nazaruk konnten wir einen kompetenten Nachfolger aus unseren eigenen Reihen für die Leitung unseres Maklergeschäfts in Deutschland und Österreich gewinnen“, so Reiner Schwinger, Head of Central Europe.

Neben Nazaruk besteht das Management des Bereichs Corporate Risk & Broking aus Safak Okur als Head of Broking und Stefan Sowietzki als Head of Client Management & Sales.