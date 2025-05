„Trump dürfte Fed-Entscheidung nächste Woche nicht gefallen“

Der Chefstratege von Merck Finck rechnet frühestens bei der übernächsten Sitzung im Juni, eher erst bei der dann im Juli, mit der nächsten Zinssenkung der US-Notenbank. Greil: „Die Fed will im gegenwärtig unsicheren Umfeld hinsichtlich der US-Importzölle und ihrer Folgen auf die Inflation erst mehr Klarheit – außer Schlüssel-Konjunkturdaten vor allem zum Arbeitsmarkt kühlen sich deutlich ab, was bisher nicht der Fall war.“ Und: „Ich rechne weiterhin nicht damit, dass sich Fed-Chef Jerome Powell von Trump hinsichtlich Leitzinssenkungen unter Druck setzen lässt – vielmehr dürfte er weiter auf die Unabhängigkeit der Fed pochen.“ Außer der Fed tagt am Donnerstag kommende Woche auch noch die Bank of England.

An wichtigen amerikanischen Konjunkturdaten stehen nächsten Montag der „ISM“- Einkaufsmanagerbericht für den Dienstleistungssektor für April sowie tags darauf die Handelsbilanz für März auf der Agenda. Zudem werden am Montag für die USA wie auch tags darauf für Europa inklusive Deutschlands die finalen Einkaufsmanagerindizes für April publiziert (am Mittwoch auch für Japan).

Zu den weiteren wichtigsten Konjunkturdaten für Deutschland zählen kommende Woche die Auftragseingänge der deutschen Industrie im März am Mittwoch sowie die Industrieproduktion, ebenfalls für März, am Donnerstag. Für die Eurozone stehen außerdem am Dienstag die Produzentenpreise und am Mittwoch die Einzelhandelsumsätze, ebenfalls beides für März, auf der Agenda.

Und in Asien rücken neben Chinas Handelsbilanz für April am Freitag bereits am Dienstag weitere Einkaufsmanagerindizes sowie am Samstag Preisdaten für April ins Rampenlicht.