Zukunftsorientierte Investition: Pflegeappartements von Pecuria

Käufer und Vermittler profitieren mit Neubau-Pflegeappartements und einem Mehr an Sicherheit von einer attraktiven Anlagemöglichkeit im boomenden Markt der Pflegeimmobilien. Bis zu vier Prozent Rendite sind möglich, die Gebäude werden nachhaltig gebaut und schaffen gleichzeitig einen sozialen Mehrwert.

Darüber hinaus bieten Pflegeappartements natürlich grundbuchrechtliche Sicherheit, da sie beleihbar sind. Insgesamt stellen sie eine zukunftsweisende und ertragsstabilere Anlagealternative zur herkömmlichen Eigentumswohnung dar. Besonders die demografische Entwicklung in Deutschland führt zu einer kontinuierlich steigenden Nachfrage nach Pflegeeinrichtungen, was diese Investition nicht nur stabil, sondern auch äußerst rentabel macht.

Starke Zunahme der Pflegebedürftigen steht bevor

Die von Pecuria vertriebenen Immobilien bieten mit Pachtverträgen von über 20 Jahren ein Höchstmaß an Stabilität für Investitionen, denn die Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung im Vertrieb von Pflegeimmobilien kennen die Bedürfnisse der Investoren nach Sicherheit und Rentabilität genau.

Das Ergebnis? Pflegeimmobilien mit am Markt einzigartigen Vorteilen:

Sichere Mieteinnahmen : Bei allen Pecuria-Neubauten profitieren Investoren von lange laufenden Pachtverträgen mit stabilen Einnahmen und einem einzigartigen Schutz vor Mietausfällen. Denn dank eines Treuhandkontos im Umfang von einer Million Euro werden die Mieteinnahmen auch im Falle einer Betreiberinsolvenz weitergezahlt.

: Bei allen Pecuria-Neubauten profitieren Investoren von lange laufenden Pachtverträgen mit stabilen Einnahmen und einem einzigartigen Schutz vor Mietausfällen. Denn dank eines Treuhandkontos im Umfang von einer Million Euro werden die Mieteinnahmen auch im Falle einer Betreiberinsolvenz weitergezahlt. Sicherer Pflegeplatz für Anleger : Mit einem vorrangigen Belegungsrecht sichert Pecuria den Kunden und ihren Angehörigen im Bedarfsfall einen Pflegeplatz an einem von deutschlandweit über 150 Standorten – ein beruhigendes Gefühl für die Zukunft, oder?

: Mit einem vorrangigen Belegungsrecht sichert Pecuria den Kunden und ihren Angehörigen im Bedarfsfall einen Pflegeplatz an einem von deutschlandweit über 150 Standorten – ein beruhigendes Gefühl für die Zukunft, oder? Hochwertiger Neubaustandard : Alle Immobilien werden nach modernsten Standards für eine langfristige Nutzung konzipiert. Die Partnerschaft zwischen dem führenden Entwickler für Seniorenimmobilien, Cureus , und Pecuria garantiert höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

: Alle Immobilien werden nach modernsten Standards für eine langfristige Nutzung konzipiert. Die Partnerschaft zwischen dem führenden Entwickler für Seniorenimmobilien, Cureus , und Pecuria garantiert höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Nachhaltigkeit, Förderung und Steueranreize: Die Projekte von Pecuria sind nicht nur dank des KfW40-Standards ökologisch wertvoll, dieser kann je nach Projekt auch zu finanziellen Fördervorteilen für den Anleger führen. Zudem bieten sich aktuell bei Projekten im Bau attraktive steuerliche Anreize durch eine Fünf-Prozent-Sonder-AfA für Neubauten.

Exklusives Vorbelegungsrecht sichert den eigenen Pflegeplatz. Foto: Christian Bierwagen

Die nachhaltigen Pflegeappartements von Pecuria – Green Care Invest sind dank ihres innovativen Charakters als besonderes Anlageprodukt für die Cash. Financial Advisors Awards 2024 in der Kategorie Sachwertanlagen auf der Shortlist nominiert.

Von Vertriebsprofis für Vertriebsprofis – umfangreiches Portfolio im Aufbau

Pecuria bietet Investoren attraktive Standorte mit stabilen Kaufpreisen für solide und nachhaltige Investitionen, wie derzeit in Extertal und Hammah, weitere Standorte folgen in Kürze. Außerdem unterstützt Pecuria Vermittler und ihre Kunden mit maßgeschneiderten Schulungen, Informations- und Werbemitteln und persönlicher Betreuung aus erster Hand.

Pecuria wurde von einem erfahrenen Team von Branchenkennern gegründet und ist auf den Vertrieb von Pflegeappartements an private Investoren durch Vertriebspartner spezialisiert. Der Projektpartner Cureus hat nachhaltige Neubauten nach höchsten baulichen Standards und mit Blick auf Betreiber und Bewohner konzipiert. Damit schaffen sie Sicherheit in einer wachstumsstarken Branche.

Mehr erfahren: www.pecuria.de

Kostenloses Webinar zur „Anlagechance nachhaltiger Pflegeappartements“ am 9. Oktober 2024

Interessierte Vertriebspartner können sich ihren Platz in unserem exklusiven Webinar am 9. Oktober 2024 um 11 Uhr sichern und von einer kostenlosen Beratung zum Thema profitieren. So erfahren Sie, wie sie mit diesen zukunftssicheren Investitionen nicht nur ihr Portfolio stärken, sondern auch ihre Kunden langfristig absichern können.

Zur Webinar-Anmeldung