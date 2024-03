Neuer Anbieter von Pflegeapartments mit erstem Projekt am Start

Dieses befindet sich in Extertal (Nordrhein-Westfalen), teilt das Unternehmen mit. Die Immobilie wurde demnach aus dem Portfolio des Projektentwicklers Cureus erworben und in 80 Pflegeapartments für den Vertrieb grundbuchrechtlich aufgeteilt. Die Ende 2020 fertiggestellte und Anfang 2021 eröffnete Seniorenresidenz bietet in den 80 Pflegeapartments neben stationärer Dauerpflege auch Kurzzeitpflege an.

Mit dem privaten Pflegedienstanbieter Compassio Lebensräume & Pflege wurde ein über 25 Jahre laufender Mietvertrag mit Indexierung geschlossen. Die verbleibende Mietlaufzeit beträgt derzeit rund 22 Jahre. Die Kaufpreise für die 47,78 bis 50,30 Quadratmeter großen Appartements inklusive Gemeinschaftsflächen liegen zwischen 195.400 und 205.710 Euro zuzüglich Kaufnebenkosten. Die in Aussicht gestellte Anfangsrendite beträgt rund vier Prozent.

Das Unternehmen bietet den Angaben zufolge eine Mietausfallsicherheit, in welche alle Gesellschafter der Pecunia eingezahlt haben. Sollte es zu insolvenzbedingten Mietausfällen kommen, übernimmt das Miettreuhandkonto die Mietzahlung an den Eigentümer als Überbrückung bis zu einem Anschlusspachtvertrag, so Pecunia.

Die Pecuria GmbH ist nach eigener Darstellung ein Spezialist für den Einzelvertrieb von nachhaltigen Pflegeappartements und startete ihren Geschäftsbetrieb im ersten Quartal 2024. Die Vertriebsplattform für Seniorenimmobilien besteht demnach aus einem zunächst sechsköpfigen Team am Standort Hannover, das mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Konzeption, dem Bau und dem Vertrieb von Seniorenimmobilien über unterschiedliche Kanäle vereine.