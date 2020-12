Bayerische und DEVK halten Überschussbeteiligungen konstant

Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin will weitere 500 Millionen Euro Schulden aufnehmen. Allein 100 Millionen Euro davon sollen in den Ankaufsfonds für Gebäude und Grundstücke fließen. Hierzu soll ein entsprechender Nachtragshaushalt aufgestellt werden. Dirk Wohltorf, Vizepräsident des …