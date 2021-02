Die Baufinanzierungsbranche boomt seit Jahren und profitiert aktuell sogar von einer steigenden Nachfrage nach Wohneigentum. Dabei verlagert sich das Geschäft der Immobilienfinanzierung immer mehr von den traditionellen Banken zu den Vermittlerinnen und Vermittlern. Ihr Marktanteil wird sich Studien zufolge in den kommenden fünf Jahren verdoppeln. Bis 2025 verschieben sich rund 70 Milliarden Euro Finanzierungsvolumen zu ihren Gunsten. Gleichzeitig sorgen Filialschließungen und Personalabbau in den Banken und Sparkassen bei vielen Angestellten für Unsicherheit und Frust. In dieser Situation bietet eine Gründung einer Geschäftsstelle als Franchisenehmerin oder -nehmer eine attraktive und sichere Alternative.

Franchising macht Erfolg planbar

Baufi24 vergibt die Lizenzen für neue Standorte im Franchise-System – noch besteht an vielen spannenden Standorten die Chance, als Franchisenehmer eine eigene Baufi24-Geschäftsstelle zu gründen. Das Ziel des Unternehmens ist es, bis Ende 2021 rund 100 Geschäftsstellen unter Vertrag zu haben. Außerdem baut das Hamburger Unternehmen seine Zentrale in Hamburg sowie die Online-Beratung weiter aus. Auch hierfür stellt es Expertinnen und Experten ein.

Gesucht werden:

Angehende Unternehmer*innen für das mehrfach ausgezeichnete Franchisesystem von Baufi24 sowie das englischsprachige Pendant LoanLink24 als Geschäftsstellenleiter*innen Mitarbeiter*innen für die vorhandenen Baufi24- und LoanLink24 Geschäftsstellen bundesweit Mitarbeiter*innen in der Baufi24-Gruppe in den verschiedensten Bereichen in München, Hamburg, Berlin oder bundesweit im Homeoffice

„Um Erfolg zu haben, brauchst Du nur eine einzige Chance. Bei Baufi24 eröffnen sich sogar sehr viele Chancen“, stellt Michael Lorenz, Vorstandsmitglied bei Baufi24 klar. „Wir bieten planbaren Erfolg mit unserem mehrfach ausgezeichneten Franchise-Konzept. Das Eigenheim als ,Once in a lifetime‘-Produkt wird auch weiterhin persönliche Betreuung brauchen. Das spricht für die Zukunft der Beratung vor Ort. Doch Einzelkämpfer haben es zunehmend schwer. Oft unterschätzen sie die Bedeutung des Verkaufs. Dabei beeinflusst das akquisitorische Geschick den unternehmerischen Erfolg in dieser Branche erheblich. Die Vermittler müssen in der Lage sein, mehr Kundinnen und Kunden zu überzeugen als der Wettbewerb. Hier spielt das Franchisesystem seine Stärken aus: Denn gute Franchiseunternehmen liefern von Beginn an qualifizierte Anfragen von zahlreichen Interessentinnen und Interessenten.“

Darüber hinaus profitieren Franchisenehmer*innen bei Baufi24 und LoanLink24 von

der Marketingkraft eines großen Unternehmens,

der Unterstützung beim Aufbau eines Netzwerks vor Ort,

einem fertigen Produktkosmos,

erprobten Prozessen und

einer passenden Softwarelandschaft.

Von Beginn an begleitet ein engagiertes Team der eigenen Academy die Franchisenehmer*innen intensiv und bereitet sie auf ihre neue Rolle vor. So lernen sie, eigenständig eine Geschäftsstelle zu leiten. Sie können das vorhandene Netzwerk nutzen und erhalten so automatisch Zugriff auf wertvolle Leads und Anfragen. Das Vergleichssystem mit Angeboten von mehr als 450 Finanzinstituten ermöglicht eine qualifizierte Beratung und die attraktivsten Konditionen am Markt. Die Beratung erfolgt via Videocall, in der eigenen Geschäftsstelle oder per Telefon.

Google-Sichtbarkeit und eine eigene Software

Weitere Pluspunkte sind das zentral gesteuerte Online-Marketing sowie die starke Sichtbarkeit bei Google, die für Einzelunternehmen so kaum zu erreichen ist. Denn der erste Kontakt zur Vermittlerin oder dem Vermittler kommt heute meist über das Internet zustande. Bei Baufi24 sorgt eine gut aufeinander abgestimmte Mischung aus Online-Marketing, Social Media und PR für Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit, nicht nur in den Suchmaschinen.

Darüber hinaus unterstützt Baufi24 die Franchisenehmer bei der Ausstattung der Geschäftsräume und stellt ihnen die plattformunabhängige CRM-Software „FinLink“ für die transparente und einfache Bearbeitung des gesamten Finanzierungsprozesses zur Verfügung. Entwickelt wurde diese von der FinLink GmbH, einem Tochterunternehmen von Baufi24.

For international clients: LoanLink24

Ein weiteres Ziel der Baufi24-Gruppe ist die Etablierung ihres Tochterunternehmens LoanLink24 Mortgage GmbH. Die Marke LoanLink24 ist das englischsprachige Pendant zu Baufi24 und damit das Angebot für alle internationalen Kundinnen und Kunden – oft Expatriates –, die in Deutschland den Kauf oder Bau einer Immobilie planen. 2021 werden dafür unter dem bereits erprobten und ausgezeichneten Baufi24-Franchisemodell Büros mit englischsprachigen Finanzierungsexperten*innen primär in Deutschlands Großstädten oder Ballungszentren eröffnet. Auch hierfür sucht Baufi24 derzeit erfahrene Beraterinnen und Berater.



Weitere Informationen:

https://karriere.baufi24.de/category/vertrieb-geschaeftsstellen/6070

https://karriere.baufi24.de/category/vertrieb-privatkunden/6071

www.baufi24.de

www.loanlink24.com