Die Basisrente und ihre Missverständnisse

Mit der Basisrente steht ein Altersvorsorgeprodukt zur Verfügung, dessen steuerliche Förderung sogar die von Riesterverträgen deutlich übertreffen kann. Dennoch ist dieses Produkt vielen Anlegern noch unbekannt oder es bestehen zahlreiche Missverständnisse. Hierzu gehören die Aussagen:

Die Basisrente ist zu kompliziert.

Das ist nur was für Selbständige.

Die Basisrente lohnt sich nicht, ich lege lieber direkt in Aktien an.

Wie kompliziert ist die Basisrente?

Grundsätzlich funktioniert die Basisrente denkbar einfach: Man zahlt einen Beitrag in eine zertifizierte Basisrente ein und gibt diesen Betrag als Sonderausgaben in der Steuererklärung an. Und das war es schon. Ein Beispiel: Wer in diesem Jahr 5.000 Euro einzahlt, kann davon 92%, also ganze 4.600 Euro steuerlich absetzen und es ergibt sich eine entsprechende Steuerersparnis. Jeder in eine Basisrente eingezahlte Euro reduziert also direkt die eigene Steuerbelastung.

Für wen lohnt sich die Basisrente – etwa nur für Selbständige?

1. Selbständige:

Selbständige sind nicht gesetzlich rentenversichert und nicht riesterberechtigt. Sie haben oft ein überdurchschnittliches Einkommen und einen entsprechend großen Absicherungsbedarf. Für sie sind vor allem die hohen steuerlichen Maximalbeträge interessant. Konkret können im Jahr 2021 ganze 92 Prozent von maximal 25.787 Euro geltend gemacht werden. Ein Lediger kann also sein zu versteuerndes Einkommen um bis zu 23.724 Euro im Jahr senken und eine entsprechende Steuerrückerstattung erhalten.

2. Freiberufler:

Freiberufler sind meist in berufsständischen Versorgungswerken versichert und dort nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze abgesichert. Für höhere Einkommen ist hier eine zusätzliche Absicherung sinnvoll. Um nicht von der unsicheren Entwicklung eines Versorgungswerkes abhängig zu sein, sollten also auch Freiberufler ihre zusätzliche Vorsorge beispielsweise in eine Basisrente anlegen. Hierzu kann sich eine eher aktienorientierte Anlage am Kapitalmarkt anbieten, wie sie mit der DWS BasisRente Komfort mit freier Fondsauswahl möglich ist.

3. Angestellte

Angestellte sind in der gesetzlichen Rentenversicherung nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze versichert und vom sinkenden Rentenniveau der gesetzlichen Rentenversicherung direkt betroffen. Wie Berechnungen des Institutes für Vorsorge und Finanzplanung zeigen, ermöglicht der Steuervorteil durch Ausnutzen des Sonderausgabenabzugs bereits ab einem Jahreseinkommen von 35.000 (Ledige)/70.000 Euro (Verheiratete) ein attraktives Ergebnis einer Investition in die Basisrente1.

4. Ehepartner:

Am sträflichsten unterschätzt wird der Absicherungsbedarf von geringfügig oder gar nicht arbeitenden Ehepartnern. Auf die gesetzliche Witwenrente zu vertrauen ist hierbei der falsche Ansatz. Bei der Basisrente kann jeder Partner einen eigenen Vertrag abschließen. Die steuerlichen Vorteile sind unabhängig davon, wer den Vertrag abgeschlossen hat und unabhängig vom Einkommen des Einzelnen. Bei Verheirateten verdoppelt sich zudem der Maximalbeitrag. Die Basisrente kann also von jedem Partner separat abgeschlossen werden.

5. Generation 55plus

Besonders sinnvoll kann eine Basisrente für Anleger sein, die kurz vor Rentenbeginn stehen. Hier kommt gleich ein doppelter Steuervorteil zum Tragen: die jetzigen Beiträge können zu einem höheren Prozentsatz steuerlich abgesetzt werden als später in der Rentenphase zu versteuern ist. Und der persönliche Steuersatz im Rentenalter wird in aller Regel auch noch niedriger sein. Im Ergebnis bleibt ein doppelter Effekt, der zu einem überzeugenden Nachsteuer-Ergebnis führen kann.2 Die kurze Mindestlaufzeit von 5 Jahren in der DWS BasisRente Komfort bietet hier eine gute Möglichkeit, diesen Steuereffekt auszunutzen.

Was ist besser: Basisrente oder Direktanlage?

Man kann sehr wohl die hohen steuerlichen Vorteile der Basisrente nutzen und gleichzeitig sein Kapital in aktienorientierte Anlagen investieren. Bei der DWS BasisRente Komfort kann der Anleger in bis zu 10 DWS Fonds gleichzeitig investieren. Umschichtungen sind jederzeit kostenfrei möglich. Dazu steht eine Palette ausgewählter Fonds zur Verfügung (siehe Graphik).

Die aktuelle Fondspalette der DWS BasisRente Komfort im Überblick

Die Vorteile einer fondsbasierten Basisrente liegen auf der Hand: der Anleger kann kurzfristig durch Umschichtungen auf Marktentwicklungen reagieren und es fällt dabei keine Abgeltungsteuer an. Die hohe Steuerförderung federt mögliche zwischenzeitliche Kursschwankungen ab.

Fazit:

Die Basisrente ist ein unkompliziertes Instrument, das sich durch die hohe steuerliche Förderung der Beiträge sehr gut zum Aufbau einer zusätzlichen Altersvorsorge eignen kann. Sie ermöglicht die Umsetzung individueller Anlagestrategien – insbesondere im aktuellen Niedrigzinsumfeld.

Hinweis: DWS International GmbH erbringt keine steuerrechtlichen oder juristischen Beratungsleistungen. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen ab und kann sich in der Zukunft ändern.

