Morgen & Morgen und Franke und Bornberg listen Neodigital in Vergleichsrechnern

Die Produkte von Neodigital sind ab sofort in den Vergleichsrechnern der beiden Rating- und Analysehäuse Franke & Bornberg sowie Morgen & Morgen gelistet.

Die Neodigital Versicherung AG ist ab sofort mit zahlreichen Versicherungssparten und -tarifen in den Vergleichsrechnern von Franke & Bornberg sowie Morgen & Morgen vertreten. So listen beide Analysehäuser fortan die individuellen Neodigital-Tarifvarianten S, M, und L in den Sparten Unfall- sowie Tierhalterhaftpflichtversicherung für Hunde.

Franke & Bornberg ergänzt in den genannten Sparten das Produktangebot der Neodigital auch um die entsprechenden Spezialtarife. Morgen & Morgen hat darüber hinaus in seiner Produktdatenbank die Sparten Privathaftpflicht-, Hausrat- und Tierhalterhaftpflichtversicherung Pferd aufgenommen.

Sowohl Franke & Bornberg als auch Morgen & Morgen arbeiten mit digitalen und maßgeschneiderten Analyse-Tools. Mithilfe neutraler Versicherungsdaten lassen sich dadurch schnell und unkompliziert individuelle Lösungen für Versicherer, Vermittler und Berater entwickeln.

Die Ansätze der beiden Vergleichsrechner und der kundennahe Service der Neodigital ergänzten sich hervorragend, weil auch Neodigital Maklern einen komplett digitalen Informationsaustausch ohne mühsame Dateneingabe von Hand, biete, heißt es bei Neodigital. Dadurch ließen sich Sofortpolicen innerhalb von Sekunden für jeden Kunden individuell erstellen. Zudem berücksichtigte Neodigital beim Datenaustausch die gängigen BiPRO-Normen.

„Wir sind begeistert, dass unsere digitalen Produkte nun auch in den elektronischen Informations- und Beratungsprogrammen von Franke & Bornberg sowie Morgen & Morgen verfügbar sind. Somit sind wir jetzt in allen gängigen Vergleichsrechnern vertreten und Makler können sich den für den individuellen Kundenwunsch am besten passenden Rechner aussuchen“, sagt Stephen Voss, Vorstand Vertrieb und Marketing der Neodigital Versicherung AG