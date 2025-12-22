Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Industrie, Defizite, Volatilität: Was den Silberpreis aktuell antreibt

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Silber Barren gestapelt
Foto: PantherMedia / doomu
Symbolbild

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Manchmal ist es Silber! Das Edelmetall hat sich vom klassischen Schmuckmetall zu einer Investmentlösung entwickelt. Und tatsächlich lohnt es, einen Blick auf das Edelmetall zu werfen, empfiehlt die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG).

Mit über 51 US-Dollar pro Unze hat Silber Ende 2025 ein neues Allzeithoch erreicht – das erste seit 45 Jahren. Seit Jahresbeginn beträgt die Wertsteigerung mehr als 70 Prozent. Ob als glänzendes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum oder als strategische Beimischung im Anlageportfolio: Silber vereint Ästhetik und Wert. Die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung erklären, was hinter dem Boom steckt und worauf beim Kauf von Edelmetallen zu achten ist. 

Das könnte Sie auch interessieren:

Darum glänzt Silber – nicht nur als Schmuckstück

Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Zum einen boomt die industrielle Nutzung, insbesondere in der Photovoltaik, der Elektromobilität und der Elektronik. Gleichzeitig besteht seit Jahren ein Angebotsdefizit, da die Produktion stagniert, während die Nachfrage weiter steigt. Hinzu kommt die Rolle von Silber bei der weiteren Streuung in Zeiten geopolitischer Krisen und wirtschaftlicher Unsicherheit. Anleger setzen auf Edelmetalle, die ihren Wert auch dann behalten können, wenn sich die Märkte abkühlen, so die DVAG. Als Währungsmetall gelte Silber zudem neben Gold als Wertaufbewahrungsmittel. 

Silber: Chancen und Risiken

Für Käufer von Edelmetallen kann Silber demnach eine spannende Alternative zu Gold darstellen. Es profitiere von Zukunftstechnologien und gilt als weniger konjunkturanfällig. Aber Vorsicht: Die Prognosen für den Silberpreis sind ein zweischneidiges Schwert, warnt die DVAG. Laut Analysten ist die Entwicklung des Preises für Silber demnach bis zu 1,7-mal volatiler als die von Gold. „Das bedeutet: Silber bietet Chancen, birgt aber auch Risiken. Wer Silber erwerben möchte, sollte sich daher professionell beraten lassen – sei es zur Absicherung gegen Inflation oder zur Partizipation an der steigenden industriellen Nachfrage“, heißt es in der Mitteilung. Denn die Preisentwicklung hänge nicht nur von der Schmuck- und Industriebranche ab, sondern auch von globalen Konjunkturzyklen, Wechselkursen und geopolitischen Ereignissen. 

Aufgrund der möglichen Chancen kann sich Silber für Käufer und Käuferinnen als moderate Beimischung im Vermögensaufbau eignen. Ein ausgewogenes Verhältnis zu anderen Anlagen wie Investmentfonds ist aber entscheidend, so das Fazit der DVAG.


Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/industrie-defizite-volatilitaet-was-den-silberpreis-aktuell-antreibt-709119/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.