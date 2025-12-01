Überschussbeteiligungen 2026: Ideal hält laufenden Verzinsung bei drei Prozent

Die Ideal Lebensversicherung deklariert für das Jahr 2026 erneut eine laufende Verzinsung von drei Prozent. Je nach Vertragskonstellation kann die Gesamtverzinsung durch zusätzliche Schlussüberschüsse bis zu 3,7 Prozent betragen. Auch die UniversalLife erhält eine laufende Verzinsung von drei Prozent.

Der Versicherer sieht die kontinuierliche Verzinsung als Ergebnis einer langfristig ausgerichteten Kapitalanlagepolitik. Diese basiert nach Unternehmensangaben auf einem risikoarmen Ansatz und einer strikten Kalkulationsdisziplin. Die laufende Verzinsung werde aus den erwirtschafteten Erträgen des Portfolios finanziert. Die Ideal hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass klassische Lebensversicherungsprodukte weiterhin einen festen Bestandteil des Angebots darstellen.

Maximilian Beck, Vorstandsvorsitzender der Ideal Versicherungsgruppe, nennt als Grundlage der Verzinsungsentscheidung eine Kombination aus Kostensteuerung, kalkulatorischem Vorgehen und Kapitalanlagestrategie. „Durch ein konsequentes Kostenmanagement, fundierte Tarifkalkulation und eine robuste Kapitalanlage gelingt es uns, unseren Kundinnen und Kunden ein optimales Verhältnis zwischen Rendite und Sicherheit zu bieten.“ Er führt aus, dass hiervon auch Vermittlerinnen und Vermittler profitieren, denen die Ideal in Bereichen wie Pflege- und Sterbegeldabsicherung entsprechende Lösungen anbietet. „Im Ergebnis können wir uns über eine stabile und weiter steigende Nachfrage im Vertrieb freuen“, so Beck weiter.