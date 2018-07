Wie kann die IDD-Weiterbildungspflicht effizient erfüllt werden?

Das in diesem Jahr eingeführte Gesetz zur Umsetzung der Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD) schreibt vor, dass vertrieblich Tätige im Innen- und Außendienst verpflichtet sind, sich 15 Stunden pro laufendes Kalenderjahr weiter zu bilden. Ein Gastbeitrag vovn Ulrike Hanisch, Campus Institut

Die Regelung betrifft alle vertrieblich tätigen Personen – und zwar im weitesten Sinne. Darunter fallen neben Vermittlern im Außendienst auch Mitarbeiter im Innendienst und Teilzeitkräfte. Die Weiterbildungspflicht schließt alle ein, die im Kontakt mit Kunden stehen und direkt oder indirekt am Vertriebsprozess beteiligt sind.

Vermittler und ihre Mitarbeiter brauchen Lösungen, um die Vorgaben möglichst unkompliziert und mit maximalem inhaltlichen Mehrwert zu erfüllen. Im besten Fall finden die Weiterbildungsstunden zeitlich und örtlich flexibel statt und sind kostengünstig. Gleichzeitig sollten die Teilnehmer einen spürbaren fachlichen Impuls erfahren. Obwohl die Weiterbildung gesetzlich vorgeschrieben ist, sollte sie Spaß machen.

Das ist auch unser Anspruch als Campus Institut den wir jetzt schon weitestgehend erfüllen können und in den nächsten Monaten weiter optimieren werden.

Auf Themenauswahl und Qualität achten

Für das laufende Jahr 2018 müssen seit Februar noch 12,5 Weiterbildungsstunden erreicht werden. So ist es jetzt zur Jahresmitte ein angemessener Zeitpunkt, um für die verbleibenden Monate ein individuelles und inhaltlich gut abgestimmtes Weiterbildungsprogramm zu gestalten.

Damit die Weiterbildungen für vertrieblich Tätige inhaltlich sinnvoll sind, ist eine fachliche Vielfalt notwendig. Denn nur durch eine große Auswahl an Themen kann sichergestellt werden, dass für jeden etwas Passendes dabei ist. Auch sollten die Betroffenen darauf achten, dass die Veranstaltungen von erfahrenen Fachleuten durchgeführt werden, damit die Qualität sichergestellt wird. Die Inhalte sollten stets auf dem aktuellen Stand sein und praxisorientiert vermittelt werden.

Einfache und flexible Umsetzung

Zudem ist es von Vorteil, wenn die vorgeschriebenen Weiterbildungsstunden möglichst flexibel und unkompliziert erreicht werden können. Dazu gehört, dass die Teilnahme ortsunabhängig erfolgt und dadurch Anreisekosten eingespart werden können. So können die Weiterbildungen in den Arbeitsalltag integriert werden und es kann direkt am Arbeitsplatz oder von unterwegs teilgenommen werden. Im Idealfall sollte jeder, der über einen Internetzugang verfügt an jedem Ort und zu jeder Zeit seine Weiterbildungsstunden absolvieren können.

Eine automatisierte Meldung der Stunden vom Bildungsanbieter an Plattformen wie z.B. die Initiative der Versicherungswirtschaft “Gut beraten” vereinfacht den Prozess für die Teilnehmer zusätzlich.

Breitgefächertes Angebot mit Webinaren und Präsenz-Seminaren

Schon jetzt bietet auch das Campus Institut ein spezielles IDD-Weiterbildungskonzept an, das eine breite Mischung aus Fach- und Verkaufsthemen umfasst. So kann sich jeder ein individuelles Programm, das zu seiner Vertriebstätigkeit passt, beliebig zusammenstellen. Das Angebot reicht von Themen wie Immobilien über Kapitalanlagen bis hin zu aktuellen rechtlichen Änderungen in der bAV.

Die IDD-Weiterbildungen werden in erster Linie online – also ortsunabhängig – durchgeführt. Um unseren Teilnehmern auch eine maximale zeitliche Flexibilität bieten zu können, arbeiten wir derzeit an einem System, wodurch die Weiterbildungsstunden zu jedem beliebigen Zeitpunkt abgeleistet werden können und die Teilnahme trotzdem IDD-konform nachvollzogen werden kann.

Dennoch sind auch Präsenz-Seminare nach wie vor ein beliebtes und wichtiges Modul, das im individuellen Weiterbildungsprogramm nicht fehlen sollte. Denn bei bestimmten Themen sind der persönliche Austausch sowie eine intensive Workshop-Atmosphäre unverzichtbar. Deshalb bietet auch das Campus Institut in regelmäßigen Abständen ganztägige Präsenz-Seminare in Frankfurt am Main an.

Zur einfacheren Buchung und optimalen Übersicht gibt es eine Flatrate-Variante, die exakt die 15 Weiterbildungsstunden für ein Kalenderjahr enthält. Diese kann bereits ab 396 € für das ganze Jahr gebucht werden.

Autorin Ulrike Hanisch ist Vorstand des Campus Institut und Mitglied im Ausschuss Qualitätssicherung der Initiative “Gut beraten”.

Foto: Campus Institut