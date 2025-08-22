Führungswechsel bei Blau Direkt: Voncke folgt auf Laag

Der Lübecker Maklerpool Blau Direkt hat einen Wechsel in der Geschäftsführung bekanntgegeben. CEO Dr. Kai-Uwe Laag legt sein Amt aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung nieder. Die Übergangsphase bis zum 29. September verantwortet das Managementteam um Hannes Heilenkötter, Heiko Kobold und Stephan Schinnenburg. Anschließend übernimmt Ait Voncke offiziell die Leitung des Unternehmens.

Der künftige CEO bringt langjährige Erfahrung aus internationalen Plattformunternehmen mit. Bis 2023 leitete Voncke die Aviv Group, eine der größten europäischen Classifieds-Plattformen. Zuvor war er über zehn Jahre in Führungspositionen bei der Expedia Group tätig, zuletzt als Senior Vice President & General Manager für Hotels, Vermietungen und Aktivitäten.

„Blau Direkt hat in den vergangenen Jahren ein beeindruckendes Wachstum realisiert. Ich freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam mit dem Team fortzusetzen und dabei die technologische Führungsrolle gezielt entlang der Bedürfnisse unserer Partner und Kunden weiter auszubauen“, erklärte Voncke.