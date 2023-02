Bildergalerie: Die Highlights der Blau Direkt NWC in Tallinn

Blau Direkt lud die Partner in diesem Jahr wieder zur Network Convention (NWC) an einen besonderen Ort – nach Tallinn. Warum das für den Maklerpool ein Heimspiel ist und die Highlights der NWC 2023 sehen Sie in unserer Bildergalerie.

Die Network Convention findet seit 2008 jedes Jahr in einer anderen Stadt statt. Was als Experiment begann, ist heute fester Bestandteil im Kalender der MaklerpartnerInnen und VertreterInnen der Gesellschaften von Blau Direkt. Was 2009 in Pisa seinen Anfang genommen hat, fand anschließend in Prag, Dublin, Budapest, Wien, Rom, Lissabon, Warschau und Amsterdam statt. Deshalb hat sich Blau Direkt auch in diesem Jahr wieder etwas besonderes einfallen lassen und hat die Partner in die estländische Hauptstadt Tallinn eingeladen.

Die NWC ist laut Blau Direkt eine Kombination aus klassischem Messe-Ambiente und lockerem Austausch. Das Ziel dahinter: Hier sollen die Menschen zusammen gebracht und aus dem alltäglichen herausgeholt werden. Keine Messe, an der man morgens hin- und abends wieder nach Hause geht. Der besondere Charakter zieht sich durch die gesamte Veranstaltung, durch die Messestände, das Rahmenprogramm und die anschließenden Gespräche. So gibt es zum Beispiel so genannte „Early- und Late Nights“ – das sind Seminare, die zusätzlich zu den eigentlichen Seminaren, die tagsüber stattfinden, am Abend und in der Nacht veranstaltet werden.

Der Wunsch nach weiterem intensiven Austausch hat dazu geführt, dass in diesem Jahr zum ersten Mal das „X-Change“ Format ins Leben gerufen wurde. Von dem Support-Department von Blau Direkt initiiert, gab es zum Beispiel einen intensiven Austausch im „Speeddating-Format“.

Der Austragungsort der diesjährigen Network Convention am, 31. Januar war für Blau Direkt wie ein Heimspiel. Seit Oktober 2021 gibt es ein Blau Direkt Office in Tallinn.

Sehen Sie die Highlights in unserer Bildergalerie: