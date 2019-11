JDC und eVorsorge vernetzen ihre Systeme

Die zur VData Gruppe gehörende eVorsorge Systems GmbH und die zur JDC Group gehörende Jung, DMS & Cie. Pro GmbH wollen die Zusammenarbeit, die im Rahmen der Übernahme der Geschäftsfeldabwicklung im Versicherungsbereich für die VW Bank entstanden ist, im Bereich der firmenverbundenen Vermittler ausbauen.

Zu diesem Zweck sollen umfangreiche, universell nutzbare Schnittstellen geschaffen werden, um die medienbruchfreie Kommunikation der IT-Systeme der beiden Häuser zu gewährleisten. Somit können auch andere eVorsorge-Großkunden das Plattformangebot von JDC nutzen.

“Wir bieten seit Jahrzehnten komplexe, onlinebasierte Software-Lösungen für das Belegschaftsgeschäft an und kennen die damit verbundenen Herausforderungen daher nur zu gut. Das Plattformmodell der JDC ist in dieser Form einzigartig auf dem Markt. In Kombination mit unseren Lösungen kann dies die Wertschöpfung und das Wachstum unserer Kunden signifikant erhöhen”, sagte Stefan Huber, Geschäftsführer von eVorsorge Systems. (kb)

