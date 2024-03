Summitas: Neuer CEO und vier Übernahmen

Der Betriebswirt und ehemalige Unternehmensberater Richter blickt auf eine mehr als 20-jährige Karriere im Finanzdienstleistungssektor zurück. Zuletzt war er geschäftsführender Gesellschafter der Peccon GmbH, dem Inhouse Captive Broker der Viessmann Gruppe.

Darüber hinaus meldet das Unternehmen vier weitere Übernahmen. So wurden die Eichhorn Walzock & Partner GmbH sowie die dazugehörige Bago GmbH – beide mit Sitz in Berlin – erworben. Verkäufer ist die cpx Makler GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Compexx Finanz AG.

Mit dem weiteren Zukauf, Kamke Versicherungsmakler GmbH mit Sitz in Hannover, will Summitas das Pensionsgeschäft verstärken und mit seinem Kundenportfolio den Bereich Komposit erweitern. Das familiengeführte Unternehmen besteht seit 1995 und ist als Versicherungsmakler überwiegend in Niedersachsen tätig. Mit dem Erwerb der Würzburger VBH GmbH gewinnt Summitas einen weiteren Spezialmakler mit Fokus auf die Bau- und Handwerksbranche. Vierter Neuzugang ist der ebenfalls aus Würzburg stammende Assekuradeur Policenwerk GmbH Co & KG.

Die Summitas Gruppe ist ein Joint Venture zwischen Bain Capital Insurance (65 Prozent), Canada

Life (25 Prozent) und JDC Group (10 Prozent).