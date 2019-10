“Mehr Schlagkraft”: Stühlerücken bei BTS

Die BTS Finance Group, Muttergesellschaft von Formaxx, Mayflower Capital und Definet, ordnet ihre Führungsstruktur neu. Thomas Scholl, bislang Vorstandsvorsitzender aller Tochtergesellschaften, soll dort jeweils den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen.

Scholls bisherige Aufgabenbereiche übernehmen die Vertriebsvorstände Lars Breustedt (Formaxx) und Christoph Fink (Mayflower). Jens Kolmsee, bisheriger Finanz- und Personalleiter der Gruppe, rückt in dieser Funktion als weiteres Mitglied in die jeweiligen Vorstände nach. Außerdem wird Kolmsee auch in den Vorstand der Muttergesellschaft BTS berufen. Dort bleibt Scholl Vorstandsvorsitzender und Dr. Bernhard Termühlen Aufsichtsratsvorsitzender.

Bei Definet agierte Scholl bislang als Alleinvorstand. An seiner Stelle treten dort neben dem neuen Vorstand Kolmsee die beiden bisherigen Bereichsleiter Jörg Röckinghausen und Mathias Horn ein. Röckinghausens Aufgabe umfasst die Produktbereiche Finanzierung und Investment sowie Kommunikation und Aus- und Weiterbildung. Horn wird den Vertrieb der Definet-Dienstleistungen als Backoffice-Anbieter sowie den Kundenservice und den Produktbereich Versicherungen übernehmen.

Mit der neuen Führungsstruktur wolle man mehr Schlagkraft beim weiteren Ausbau der operativen Gesellschaften erreichen, teilte das Unternehmen mit. (kb)

Foto: BTS