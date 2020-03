Fondsrating-Tag: Cash. verlost 10 Freikarten

Am 26. März startet in Hamburg der 18. Fondsrating-Tag von Veranstalter Jürgen Braatz (Ratingwissen). Neben diversen bekannten und neuen Anbietern von Sachwertanlagen sind erneut auch die Verbände AfW und Votum mit ihren Vorständen Norman Wirth beziehungsweise Martin Klein unter den Referenten. Cash. ist Medienpartner.

Die Veranstaltung bietet eine Mischung aus Fachinformation, Produktvorstellungen und Diskussion. Sie richtet sich in erster Linie an Profis aus der Sachwertbranche.

Der Newcomer Verifort Capital unterstützt den Kongress als Hauptsponsor, er wird vertreten von Rauno Gierig. Co-Sponsoren sind etablierte Anbieter wie One Group mit Malte Thies, Andreas Heibrock von Patrizia und Lars Poppenheger von HTB. Alle drei stellen verschiedene Angebote für Investitionen in deutsche Immobilien vor.

In US-Immobilien investieren die Emissionen von HAB, Hamburg-Atlanta, vertreten von Hans-Fabian von Bassewitz und TSO mit Christian Kunz. Abgerundet wird die Riege durch ein Angebot, das sich mit Forex-Handel beschäftigt, präsentiert von Dr. Hauke Kiene und Steffen Quade.

Zehn Freikarten für Cash.Online-Leser

Auch Rechtsfragen und das Thema BaFin-Aufsicht stehen auf der Agenda. Cash. ist wieder Medienpartner und Stefan Löwer wird die Abschlussdiskussion moderieren, an der Rauno Gierig, Martin Klein, Norman Wirth, Helmut-Schulz-Jodexnis von Jung, DMS & Cie. und Sascha Sommer von der BIT Treuhand teilnehmen.

Veranstaltungsort am Donnerstag, 26. März 2020, von 9:30 Uhr bis 18:00 Uhr sind die Baseler Hof Säle in der Hamburger Innenstadt nahe der Binnenalster. Anschließend treffen sich die Teilnehmer zum Get Together mit Snacks und Drinks. Die Teilnahme kostet 90 Euro für freie Vertriebe, Finanzberater und Certified Financial Planner (CFPs) und 595 Euro für alle anderen (jeweils inkl. MwSt.). Details auf fondsratingtag.de.

Anlageberater oder -vermittler, die den Teilnahmebetrag sparen möchten, können bis zum 11. März 2020 eine E-Mail mit dem Stichwort “Cash.-Freikarte” an kongress@ratingwissen.de schicken. Dort liegen zehn Freikarten für Cash.Online-Leser bereit. Das Los entscheidet.

Foto: Ratingwissen