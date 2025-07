Global-Finanz und Blau Direkt kooperieren

Im Rahmen der technologischen Neuausrichtung habe sich die Global-Finanz nach einem Partner umgesehen, der in der Lage ist, das erwartete Wachstum der kommenden Jahre, die steigenden Kundenerwartung an digitale Services sowie eine effiziente Beratungslösung für die Vermittler zu unterstützen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Unternehmen. Auch die Fähigkeit, mehr als 230.000 bestehende Privatkundendatensätze zuverlässig zu verarbeiten und zugleich in Sachen Skalierbarkeit, Stabilität und Prozessintegration zu überzeugen, habe eine wichtige Rolle gespielt.

Blau Direkt vereine Versicherungs- und Investmentlösungen auf einer Plattform und biete nicht nur das Maklerverwaltungsprogramm „Ameise“, sondern könne dieses auch mit eigenen Anwendungen wie der Simplr-App oder externen Diensten wie dem CRM-System “Zoho CRM” verbinden.

Startschuss am 1. Juli gefallen

Der Startschuss für die operative Umsetzung ist demnach bereits am 1. Juli 2025 gefallen. „Beide Unternehmen sehen die Kooperation als langfristige strategische Ergänzung und setzen dabei auf eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit“, heißt es in der Mitteilung.

Global-Finanz wurde 1979 gegründet und belegte mit einem Jahresumsatz von mehr als 65 Millionen Euro und mehr als 250 Finanzberatern Platz 7 des Cash.-Rankings der Allfinanzvertriebe 2024. Blau Direkt zählt zu den bekannten Maklerpools, gab im vergangenen Jahr aber keine Meldung zur Cash.-Hitliste der Maklerpools ab.