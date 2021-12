AfW-Vermittlerbarometer: Absolute Mehrheit für FDP, SPD bei 4 Prozent

Längeres Arbeiten und längere Rente in Deutschland

Die Menschen in Deutschland beziehen immer länger Rente. So erhielten Männer im vergangenen Jahr im Schnitt 18,2 Jahre Rente – zehn Jahre zuvor waren es noch 2,4 Jahre weniger. Bei Frauen stieg die Bezugsdauer in diesem Zeitraum von 20,6 auf 21,7 Jahre.