DIN-Norm 77230: Die perfekte Arbeitsteilung für ganzheitliche Finanzberatung

Am Defino-Praxistag 2021 haben 16 ausgezeichnete Experten und Praktiker unter der fachkundigen und launigen Moderation von Prof. Hans-Wilhelm Zeidler Impulse und praktische Tipps für die erfolgreiche Umsetzung der DIN 77230 gegeben. Erfahren Sie in unserer Reihe kurzer und informativer Filme, wie Finanzberater und -beraterinnen mit der „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ bei ihren Kunden Vertrauen stiften und ihre Arbeit besser, effizienter und erfolgreicher gestalten.

Auch die DIN 77230 ist so etwas wie eine „Schnittstellennorm“. Wie die für Stecker und Steckdosen oder für Glühbirnen und Fassungen. Auf die Analyse nach der Norm passt jede Beratung: mit Provision oder Honorar, ganzheitlich oder spezialisiert. Deshalb ist der Einsatz der Norm prädestiniert für arbeitsteilige Ansätze. Kamuran Bildircin, Geschäftsführerin von Vers.Office in Bingen, berichtet in dem Beitrag, wie sie und ihre Kolleginnen und Kollegen im Auftrag von Vermittlern mit deren Kunden Analysen erarbeiten.

Weitere Informationen zur Norm 77230 und andere Normungsvorhaben unter www.defino.de.