DIN-Norm 77230: Vielfacher Nutzen für mehr Geschäft

Am Defino-Praxistag 2021 haben 16 ausgezeichnete Experten und Praktiker unter der fachkundigen und launigen Moderation von Prof. Hans-Wilhelm Zeidler Impulse und praktische Tipps für die erfolgreiche Umsetzung der DIN 77230 gegeben. Erfahren Sie in unserer Reihe kurzer und informativer Filme, wie Finanzberater und -beraterinnen mit der „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ bei ihren Kunden Vertrauen stiften und ihre Arbeit besser, effizienter und erfolgreicher gestalten.

Noch immer sehen manche Finanzberater und -beraterinnen in der DIN-Norm DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ eine weitere von oben verordnete Regulierung. Dabei ist sie schlechthin das Werkzeug von der Branche für die Branche. Wie jede Norm. Dr. Klaus Möller, Initiator der Norm, stellt einen bunten Strauß an Aspekten im Berater-Alltag dar, bei denen die Norm Nutzen stiftet und Hilfestellung leistet: von der Gewissheit, bei den Kunden nichts zu übersehen über die leichte Gewinnung von Empfehlungen bis zur Steigerung des Bestandswertes. In diesem Falle gilt: Das Gute ist immer und überall.

Weitere Informationen zur Norm 77230 und andere Normungsvorhaben unter www.defino.de.