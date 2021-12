Kredit24 verpflichtet Breyer als neuen Leiter für den Bereich Konsumentenkredite

Ab dem 1. Januar 2022 leitet Marc Breyer den Bereich Konsumentenkredite bei Kredit24, einer Marke der Baufi24-Gruppe, in der Funktion des Leiters Ratenkredit. Er wechselt von dem Immobilienfinanzierer Dr. Klein, wo er zuvor den Vertrieb Ratenkredite leitete. Breyer startete seine Karriere 2007 im Vertrieb der französischen Genossenschaftsbank Crédit Mutuel Bankengruppe und arbeitete dort bis 2019 in verantwortungsvollen Positionen bei der Targobank.

Kredit24 spezialisiert sich auf die Vermittlung von Konsumentenkrediten an Privatpersonen in Deutschland und ermöglicht Baufinanzierenden die Erhöhung der Liquidität im Rahmen der Baufinanzierung. „Kredit24 gestaltet als Pendant zu Baufi24 die Zukunft der Konsumentenkredite. Für unsere Kunden bedeutet das Markttransparenz und kurze Entscheidungswege auf dem Weg zum passenden Kreditangebot“, erklärt Vorstand Michael Lorenz. „Mit Marc Breyer an der Spitze verleihen wir unserem Konsumentenkreditgeschäft Aufwind“, so Lorenz weiter. „Wir freuen uns auf die produktive Zusammenarbeit!“