Verbesserte Kundenbewertungen und mehr Empfehlungsgeschäft durch die DIN 77230

Am Defino-Praxistag 2021 haben 16 ausgezeichnete Experten und Praktiker unter der fachkundigen und launigen Moderation von Prof. Hans-Wilhelm Zeidler Impulse und praktische Tipps für die erfolgreiche Umsetzung der DIN 77230 gegeben. Erfahren Sie in unserer Reihe kurzer und informativer Filme, wie Finanzberater und -beraterinnen mit der „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ bei ihren Kunden Vertrauen stiften und ihre Arbeit besser, effizienter und erfolgreicher gestalten.

Julian Adolphs gehört zu den am besten bewerteten Finanzberatern in Deutschland. Er ist Formaxx-Berater in München und hat bei 228 Bewertungen auf dem Kundenbewertungsportal WhoFinance 5 von 5 Sternen. Damit ist er Top vier in München und Top elf in ganz Bayern. Alle Kunden, die ihn bewertet haben, empfehlen ihn auch weiter. Für dieses hervorragende Kundenfeedback ist nach seiner festen Überzeugung auch seine qualifizierte und zertifizierte Umsetzung der DIN 77230 der Norm verantwortlich. Sie gibt ihm Glaubwürdigkeit und erleichtert es seinen Kunden, ihm zu vertrauen. Sein Standing bei den Kunden ist unter den Anwendern der Norm eher die Regel als die Ausnahme.