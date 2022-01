Die IT sei der maßgebliche „Enabler“ für die digitale Transformation der Netfonds Gruppe hin zu einem Finanztechnologie-Unternehmen, teilte Netfonds in einer Presseerklärung mit. Völzke habe bei der Umsetzung der Strategie „eine außerordentliche Rolle verantwortet“, so Aufsichtsratchef Klaus Schwantge.