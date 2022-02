In die Zukunft investieren: das Metaverse und wie man darin anlegt

Das Wort „Metaverse“ begegnet einem derzeit allerorten, doch viele wissen nicht, was es damit eigentlich auf sich hat. Was dahinter steckt und was es in Sachen Kapitalanlage bringen kann

Beim Metaverse handelt es sich um eine Reihe miteinander verbundener Erlebniswelten, die sich sowohl über die digitale als auch die physische Welt erstrecken, eine neue multisensorische Variante des Internets. Technologiekonzerne und bekannte Persönlichkeiten wie Bill Gates sprechen oft von seiner wachsenden Popularität und den transformativen Folgen, die das Metaverse für unser Leben haben wird.

Da die Technologien, die dem Metaverse zugrunde liegen, noch im Entstehen begriffen sind und sich weiterentwickeln, gibt es für Händler und Investoren eine Vielzahl von spannenden Investitionsmöglichkeiten zu entdecken.

Grayscale Investments geht davon aus, dass die neuentstehende Branche ein Potenzial von 1 Billion US-Dollar besitzt – dies erstreckt sich auf viele Bereiche, vom eCommerce über Spiele bis hin zu Immobilien und dem Unterhaltungsbereich. Dadurch wurde bereits die Aufmerksamkeit großer Unternehmen wie Microsoft, Adobe und Qualcomm geweckt, die zunehmend investieren, um das Metaverse zu entwickeln und in den kommenden Jahren wettbewerbsfähig zu bleiben.

Metaverse und die Technologie

Im Oktober 2021 benannte sich Facebook in Meta um. Dies verdeutlicht das Interesse des Unternehmens am Metaverse als virtueller Welt, in der die Interaktion zwischen Menschen durch digitale Avatare ermöglicht wird. Diese Avatare werden über Virtual-Reality-Headsets (VR) wie Oculus gesteuert. Die Verkaufszahlen des Oculus-Quest-2-Headsets von Meta übertrafen im Jahr 2021 die Verkaufszahlen der Xbox-Spielkonsole von Microsoft – ein Beleg für das Interesse der Verbraucher an dieser neuen Technologie.

Auch andere Tech-Giganten wie Apple, Google und Microsoft folgen dem Beispiel von Meta und entwickeln ihre eigenen VR-Headsets. Dies ist ein großer Meilenstein für das Metaverse, denn je mehr Tech-Unternehmen diese Technologie übernehmen, desto größer sind die Chancen, dass sich das Metaverse als allgegenwärtige Technologie durchsetzt.

Der Chip-Gigant Nvidia, dessen Chips heute bereits in einer Vielzahl von Computersystemen und Servern eingesetzt werden, hat ebenfalls seine Fühler in Richtung Metaverse-Technologie ausgestreckt. Nvidia gilt langfristig als eine der besten Halbleiteraktien und wird von Metaverse-Anwendungen profitieren. Die bevorstehende Übernahme von ARM Holdings ist zwar noch nicht bestätigt. Kommt sie allerdings zustande, wird Nvidia in der Lage sein, ein End-to-End-Ökosystem aufzubauen, um die Rechenleistung in Anwendungen zu steigern, die das Metaverse unterstützen.

Trading rund um das Metaverse

Es gibt viele Möglichkeiten, rund um das Metaverse zu handeln: Der Kauf entsprechender Aktien, der Handel mit Kryptowährungen oder der Handel mit ETFs. Ein vertrauenswürdiger Broker wie Plus500 bietet hierzu die Gelegenheit. Mittels einer Plattform können Interessierte am Handel einer breiten Palette von Metaverse-bezogenen Instrumenten teilhaben. Auf Basis der vielfältigen Handelsinstrumente lässt sich somit ein diversifiziertes Portfolio aufbauen, das den individuellen Zielen und Bedürfnissen gerecht wird.

Plus500 ist ein globales Multi-Asset-Fintech-Unternehmen, das seinen Kunden auch im Metaverse Handelsmöglichkeiten bietet. Das im FTSE 250 notierte Unternehmen bietet eine erstklassige Handelsplattform mit Zugang zu 2.500 Instrumenten, die über verschiedene Betriebssysteme und Webbrowser verfügbar ist. Anleger profitieren dabei von verbesserten Handelsbedingungen mit engen Spreads, keinen Provisionen, attraktiven Hebeln und fortschrittlichen Handelswerkzeugen zur Risikobegrenzung.

Eine Möglichkeit, rund um das Metaverse zu handeln, sind relevante Aktien. Hier bieten sich Differenzkontrakte (Contracts for Difference, CFDs) für den Handel mit führenden Unternehmenswerten an, darunter Facebook (nun Meta), Nvidia und Disney. Sie alle haben Milliarden in die Metaverse-Technologie investiert.

ETFs sind eine weitere Möglichkeit, in Verbindung mit dem Metaverse Geld zu verdienen. Anleger haben beispielsweise die Möglichkeit, mit dem Roundhill Ball Metaverse ETF zu handeln, einem Indexfonds, der die Wertentwicklung des Ball Metaverse Index abbildet. Er umfasst 40 weltweit börsennotierte Unternehmen, die im Umfeld des Metaverse tätig sind. Händler können sich auch über Krypto-CFDs an dieser Technologie beteiligen, denn weil Kryptowährungen das primäre Zahlungsmittel in der virtuellen Welt sind, werden auch diese vom Wachstum des Metaverse profitieren.

Die Zukunft des Metaverse

Im neuen Jahr sind Technologieunternehmen wie Apple, Cisco und Intel, die die Metaverse-Technologie adaptieren, gut positioniert, um von der größeren Nachfrage nach Halbleiterchips, Prozessoren und Cloud-Diensten zu profitieren.

Darüber hinaus haben Non-Fungible Tokens (NFTs) und Decentralised Finance (DeFi) bewiesen, dass die Blockchain-Technologie unzählige Anwendungsmöglichkeiten hat. Bereits jetzt beschaffen sich Blockchain-Unternehmen und Kryptowährungsbörsen Kapital, um in diesen aufstrebenden Technologiebereich zu expandieren. Die Kryptowährungsbörse Gemini der Winklevoss-Zwillinge schloss im November 2021 eine Finanzierungsrunde in Höhe von 400 Mio. US-Dollar ab und plant für 2022 die Ausweitung auf mehrere Metaversen.

Alles in allem scheint die Zukunft für das Metaverse rosig zu sein. Prognosen von GlobalData zeigen, dass Aktien von US-Großunternehmen im Jahr 2022 angesichts höherer Investitionen in Technologien wie das Metaverse, Kryptowährungen und das Web 3.0 einen starken Anstieg verzeichnen werden. Der Handel mit CFDs auf Aktien von Unternehmen, die sich diese Technologie zu eigen gemacht haben, auf Kryptowährungen oder den Roundhill Ball Metaverse ETF kann für Händler ein erster Schritt in diesem spannenden Umfeld darstellen.

Durch Möglichkeiten für Händler, sich aufkommende Technologietrends wie das Metaverse zunutze zu machen, erweitert Plus500 die Optionen seiner Kunden und erfüllt gleichzeitig sein Versprechen, jedes Jahr neue Handelsprodukte für Kunden zu entwickeln. Im Jahr 2021 brachte das Unternehmen Plus500 Invest auf den Markt, eine neue Plattform für den Aktienhandel, die es Händlern ermöglicht, mit einer breiten Palette von Vermögenswerten zu handeln. Dazu zählen auch ETFs, die an großen Börsen notiert sind. Über die Plattform können Händler weltweit in große Unternehmen investieren, die sich im Bereich des Metaverse engagieren.

Dieser Fokus auf technologische Innovation und Kundenerfolg hat dazu geführt, dass das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 hervorragende operative und finanzielle Ergebnisse erzielt hat. Plus500 verzeichnete einen Jahresumsatz von rund 718 Millionen US-Dollar.