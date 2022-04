Tokenisierung bringt radikale Veränderungen

Die Tokenisierung, also die Möglichkeit, Real Assets in virtuelle Einheiten einzuteilen und dann über die Blockchain zu handeln – wird die Kapitalmärkte sowie die gesamte Finanzindustrie radikal verändern. Die Tokenisierung von Assets ermöglicht es nämlich, kleine Einheiten von realen Vermögenswerten zu handeln.

Die Technologie erweitert das Anlageuniversum auch für institutionelle Investoren und schafft neue Opportunitäten für jeden. Gleichzeitig erhalten mittels der Tokenisierung neue Anlegergruppen Zugang zu Asset-Klassen, die ihnen zuvor verwehrt geblieben wären.

Tokenisierung – was ist das eigentlich?

Ein Token ist zunächst einmal nichts anderes als eine digitalisierte Form eines Vermögenswertes. Mit seiner Schöpfung erhält er bestimmte Funktion oder auch einen bestimmter Wert. Mittlerweile gibt es Token in den unterschiedlichsten Einsatz- und Erscheinungsformen. Kryptowährungen wie Bitcoin, deren Kurs sich stetig ändert, sind auch eine spezielle Form von Token, ebenso die NFTs (Non Fungible Token), die kürzlich besonders den Kunstmarkt sehr stark aufgemischt haben.

Vereinfacht gesagt, entstehen durch den Prozess der Tokenisierung also mehrere Tokens aus einem größeren Objekt oder Finanzinstrument. Es findet ein digitaler Verbriefungsprozess statt (oft in Form eines sogenannten Smart Contract), der die Besitzverhältnisse an bestimmten Werten, Gütern, physischen Gegenständen oder Rechten regelt. So ist es beispielsweise mittlerweile häufiger vorgekommen, dass Musiker ihre Alben tokenisiert haben. Das bedeutet, jeder Inhaber eines Tokens besitzt einen Teil der Rechte oder wird in einem bestimmten Prozentsatz am Umsatz dieses Albums beteiligt. Im Grunde ist dieses Prinzip auch mit der einer herkömmlichen Aktie zu vergleichen, bei der jeder Aktionär ja auch einen Anteil am Unternehmen inklusive der Stimmrechte etc. erwirbt.

Die besonderen Vorteile der Tokenisierung

So weit, so gut. Doch spannend wird es gerade da, wo die Unterschiede zwischen der Tokenisierung und dem herkömmlichen Aktienmarkt liegen. Denn ein Börsengang ist in Deutschland wie in vielen anderen Ländern mit hohem bürokratischen Aufwand verbunden und auch aus kapitalstrategischen Gründen gerade für viele kleinere Unternehmen praktisch nicht zu realisieren. Mit der Tokenisierung sieht es da schon ganz anders aus. Die dezentrale Struktur der Blockchain erlaubt es im Grunde jedem, der sich damit auseinandersetzt, ohne großes Startkapital Token zu lancieren. Der Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt und deswegen hat die Tokenisierung auch das Potenzial, den gesamten Finanzmarkt umzukrempeln und zu revolutionieren.

Neben vielem anderen ist es dergestalt beispielsweise auch möglich, den Wert einer Immobilie zu tokenisieren. Das bedeutet, dass mehrere Personen digitale Anteile an der Immobilie erwerben. Jede dieser Personen wird als Inhaber eines Tokens also am Wert der Immobilie teilhaben. Und weil es anders als in der traditionellen Finanzwelt keine Mittelsmänner gibt, sondern der Kauf der Anteile direkt beim Emittenten der Token stattfindet, fallen auch keine Provisionen an, was im Umkehrschluss in einer höheren Rendite resultiert.

Vorteile für Privatanleger und institutionelle Investoren

Um bei dem Immobilienbeispiel zu bleiben, sind die Vorteile bei der Effizienz besonders groß, was Provisionskosten und die schnelle Übertragbarkeit betrifft. So können Sie sich den Gang zum Notar sparen. Ein weiterer riesiger Pluspunkt besteht darin, dass eine Tokenübertragung nicht grunderwerbsteuerpflichtig ist. Von daher liegt es auf der Hand, dass eine Eruption der Branche bevorsteht, die Auswirkungen auf bestehende Börsen und Finanzmärkte haben wird.

Praktisch alles, was heute in irgendeiner Form handelbar ist, könnte bereits morgen über die Blockchain-Technologie tokenisiert und emittiert werden. Hier entsteht ein riesiges Potenzial, nicht nur für institutionelle Anleger, sondern auch Privatpersonen. Wer sich kein ganzes teures Gemälde leisten kann, könnte so immerhin in einen Teil investieren. Bei Luxusimmobilien oder -Autos sieht die Sache genauso aus. Da das Gros der oben erwähnten Smart Contracts über die Blockchain von Ethereum abläuft, sind auch geringere Umweltbelastungen zu erwarten, denn die Blockchain von Ethereum läuft deutlich ressourcenschonender als beispielsweise die von Bitcoin.

Fazit

Die Tokenisierung besitzt zweifellos das Potenzial, die Finanzwelt, wie wir sie bis dato kannten, aus den Angeln zu heben. Die Finanzexperten Christin und Patrick von Kull und Partner beraten Sie gerne, wie Sie am besten in diese Welt einsteigen können.

Die Autoren Christin Kull und Patrick Brünnert von Kull und Partner sind Finanzexperten und unterstützen Menschen, im Bereich der Finanzen das richtige Mindset zu entwickeln, finanziell zielführende Entscheidungen zu treffen und als Gewinner aus der aktuellen Krise hervorzugehen.