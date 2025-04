Zurich Gruppe Deutschland baut digitales Geschäft weiter aus

Die Zurich Gruppe Deutschland verzeichnet ein deutliches Wachstum im digitalen Versicherungsgeschäft. Insbesondere die Direktversicherungstochter DA Direkt konnte 2024 das Prämienvolumen über alle Sparten hinweg um elf Prozent auf 343 Millionen Euro steigern. Damit zählt das Unternehmen nun zu den drei größten Direktversicherern auf dem deutschen Markt.

Ein wesentlicher Wachstumstreiber war erneut das Geschäft mit digitalen Zusatzversicherungen, darunter insbesondere Zahnzusatz- und Tierversicherungen. Das von DA Direkt und dem zur Zurich-Gruppe gehörenden Insurtech Getolo gemeinsam generierte Prämienvolumen in diesem Bereich stieg im Vergleich zum Vorjahr um 73 Prozent – von 44,2 Millionen Euro auf 76 Millionen Euro. Damit rangiert Getolo nach Prämienvolumen an der Spitze der Insurtechs in Deutschland.

Künftig als Patolo in Frankreich

Zurich setzt auch auf internationale Expansion: Unter der Marke Patalo wird die digitale Tierkrankenversicherung von DA Direkt und Getolo künftig auch in Frankreich angeboten. Der französische Markt zählt laut Zurich zu den größten und wachstumsstärksten Märkten für Tierversicherungen in Europa – unter anderem bedingt durch eine zunehmende Haustierhaltung seit der Pandemie sowie ein bislang begrenztes Produktangebot.

Peter Stockhorst, Vorstand für Digital Business & Partnerships der Zurich Gruppe Deutschland und CEO von DA Direkt, erklärt: „Wir haben mit Getolo ein marktführendes Insurtech aufgebaut. Der Ausbau neuer Geschäftsfelder und die Transformation bestehender Angebote haben sich als zentrale Erfolgsfaktoren erwiesen.“

Mit Blick auf die weitere Entwicklung ergänzt er: „Nach dem Aufstieg in die Top Drei der Direktversicherer in Deutschland werden wir unser Tempo beibehalten und unsere digitalen Geschäftsmodelle auch in weiteren europäischen Märkten etablieren.“