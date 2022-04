Digital Asset Fund Flows: Zweite Woche mit Abflüssen

Anlageprodukte mit digitalen Vermögenswerten verzeichneten in der vergangenen Woche Abflüsse in Höhe von insgesamt 97 Millionen US-Dollar. Dies ist bereits die zweite Woche mit Abflüssen, was unserer Meinung nach auf die jüngsten Gewinnmitnahmen und die Reaktion auf die restriktive FOMC-Erklärung von Anfang April zurückzuführen ist. Wir haben beobachtet, dass Bitcoin im Laufe des Jahres 2022 zunehmend „zinsempfindlich“ wurde, ähnlich wie andere Wertaufbewahrungsmittel. In der vorletzten Woche gab es vor allem aus den USA Abflüsse, während in der letzten Woche die meisten Abflüsse aus Europa (88 Prozent) kamen, was eine verzögerte Reaktion auf die FOMC-Erklärung sein könnte.

Bitcoin verzeichnete in der vergangenen Woche Abflüsse in Höhe von insgesamt 73 Mio. US-Dollar, womit sich die Abflüsse im bisherigen Monat auf 196 Mio. US-Dollar beliefen. Die wöchentlichen Volumina in Anlageprodukten waren mit 651 Mio. US-Dollar fast halb so hoch wie der Jahresdurchschnitt. Das spiegelt den gesamten Bitcoin-Markt wider, wo die Volumina im Vergleich zum diesjährigen Wochendurchschnitt um 32 Prozent zurückgingen und an vertrauenswürdigen Börsen insgesamt nur 11,5 Mrd. US-Dollar betrugen.

Auch Ethereum, Solana und Cardano verzeichneten in der vergangenen Woche Abflüsse in Höhe von 27 Mio., 0,7 Mio. und 0,7 Mio. US-Dollar. Multi-Asset-Investmentprodukte (Multi-Coin) bleiben eine weitere Woche mit Zuflüssen in Höhe von insgesamt 5,3 Mio. US-Dollar eine feste Größe.

Nach einigen Wochen der Zuflüsse scheinen die Anleger aus Short-Bitcoin-Anlageprodukten ausgestiegen zu sein. Die Abflüsse in der letzten Woche betrugen 1,8 Mio. US-Dollar, was 16 Prozent des gesamten verwalteten Vermögens entspricht. Blockchain-Aktien blieben mit Zuflüssen von insgesamt 23 Mio. US-Dollar in der vergangenen Woche unberührt.